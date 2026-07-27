LGS’ye girenler dikkat... Tercihte son gün

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yayınlanan “Ortaöğretim Tercih ve Yerleştirme Sürecine İlişkin Kılavuzu”na göre tercih işlemleri için son gün 27 Temmuz olarak belirlendi. 5 Ağustos’ta açıklanacak yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ardından da iki dönemde yerleştirmeye esas nakiller gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri öncelikle e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor. Ardından yapılan tercihlerin ortaokul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE 10 OKUL

Merkezi yerleştirme; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu kapsamda en fazla 10 okul tercih edebiliyor. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, 8’inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve son olarak yaşı küçük olan öğrenci dikkate alınacak.

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YEREL YERLEŞTİRME ZORUNLU

Yerel yerleştirme işlemleri öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı ve özürsüz devamsızlık gün sayısı dikkate alınarak yapılacak. Eşitlik halinde yine sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanlarına bakılacak. Merkezi sınava giren öğrenciler dahil tüm adayların öncelikle yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu. Yerel yerleştirme tercihi yapılmadığı takdirde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okulların tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler ilk aşamada yerel yerleştirme ekranından en fazla 5 okul tercih edebilecek. Bu tercihlerde ilk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi zorunlu olacak. Aynı okul türünden ise en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

TOPLAM 20 OKUL SEÇİLECEK

Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler isterlerse merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 okul tercih ederek toplamda 20 okula kadar tercih yapabilecek. Tercih ekranında okullar renklerle gösterilecek. Yeşil, öğrencinin kayıt alanındaki okulları temsil edecek. Mavi ise komşu kayıt alanındaki okulları simgelerken, kırmızı diğer kayıt alanlarındaki veya il dışındaki okullar anlamına gelecek.

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NAKİLLER İKİ AŞAMALI

Yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde gerçekleştirilecek. Her nakil döneminde öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3’er tercih yapabilecek. İlk yerleştirmede tercih ettiği okula yerleşen öğrenciler, nakil döneminde kayıt alanından okul seçme zorunluluğu olmadan tercih yapabilecek. Yerleşemeyen öğrenciler ise ilk iki tercihini kayıt alanından yapmak şartıyla en fazla 3 okul seçebilecek.

SONUÇLAR 5 AĞUSTOS’TA

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos’ta yapılacak ve sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos’ta duyurulacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos’ta tamamlayacak.