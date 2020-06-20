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Haber Giriş: 20.06.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Helikopterle sınava

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Helikopterle sınava
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Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav evraklarını ve sınavda görevli öğretmenlerin ulaşımını jandarma helikopteri yaptı.

Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde LGS sınavına girecek 28 öğrenci için jandarma harekete geçti. Öğrencilerin zamanında sınava girmeleri için sınav evrakları ve sınavda görevli öğretmenler, jandarma helikopteri ile köye götürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU TWİTTER’DAN PAYLAŞIM YAPTI
Öğretmenlerin ve sınav evraklarının helikopter ile ulaşımının yapıldığı fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bitlis Hizan Kolludere köyünde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte Jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye” ifadelerini kullandı.

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