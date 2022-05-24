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LGS’ye geri sayım! Örnek sorulara baktınız mı?

#LGS#Sınav#Soru
LGS’ye geri sayım Örnek sorulara baktınız mı

5 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavına ilişkin detaylar belli oldu. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, “Asıl sınavın yarısı kadar örnek soru yayımlıyoruz. Bugüne kadar yayımladığımız tüm örnek soruları aralık ve nisanda öğrencilerimize ücretsiz gönderdik” dedi.

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrenci için sınav başvurusunu merkezi olarak yaptıklarını, bu yıl da öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceğini belirtti. Şensoy, sınava ilişkin açıklamasında son hazırlıkları şöyle anlattı: 

* “LGS merkezi sınavında oturumlar sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında değişiklik yapılmadı. 2018’den beri uygulanan sınavın formatı aynen devam edecek. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak. 

* Birinci oturum olan saat 09.30’daki sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30’da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek.  

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7 UZMAN GÖZETİMİNDE 

* Örnek soruların her biri 3 alan uzmanı, 1 ölçme uzmanı, 1 Türkçe dil uzmanı ve 2 akademisyen olmak üzere 7 uzmanın gözünden değerlendiriliyor. 

* Sınavda 90 soru soruluyor ve Bakanlık her ay 45 örnek soru yayımlıyor. Asıl sınavın yarısı kadar örnek soru yayımlıyoruz. Bugüne kadar yayımladığımız tüm örnek soruları aralık ve nisanda iki kez basılı olarak öğrencilerimize ücretsiz gönderdik. Aralıkta gönderdiğimiz kitapçıkta 2018, 2019, 2020, 2021 yılının örnek sorularına ve o tarihlerde uygulanan LGS sorularına yer vermiştik. 

* Toplam 24 milyon yardımcı kaynak gönderdik. Bu süreçte YKS’ye yönelik kitap da gönderdik ve bugüne kadar 36 milyon kitabı da öğrencilerimize ulaştırmış olduk. 

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YÜZDE 90’I KATILDI 

* Bu yıl da 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak yaptık ancak bu öğrencilerin tamamı değil, isteyen öğrenci sınava girecek. 

* Sınava girmeyen öğrencilerimiz de yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. 

* Geçen yıllarda başvuran öğrencilerin yaklaşık yüzde 90’ının sınava girdiğini görmüştük, bu sene de aynı oranı bekliyoruz. 

* LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs’ta e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecek. 

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SINAVA GELİRKEN  

* Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri, (nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli ve mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacaklar.” 

 

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#LGS#Sınav#Soru

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