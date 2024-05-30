LGS’ye 1 milyondan fazla aday başvurdu

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LGS’ye girmek isteyen 8’inci sınıf öğrencileri18 Mart-2 Nisan’da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvuru yaptı. MEB’den yapılan açıklamaya göre; 2 Haziran’da yapılacak LGS’ye bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu. Geçtiğimiz yıl öğrenciler kendi okullarında sınava girmişti. Ancak adaylar bu yıl Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

SINAV İKİ OTURUMDA YAPILACAK

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8’nci sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30’da başlayacak. İlk oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

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SORULARI GÖRENLER SINAV SONUNA KADAR MATBAADA KALACAK

Soru hazırlama çalışmaları ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikaları kapsamında oluşturulan “güvenlikli alan”da yapıldı. Sınavda, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınırken sınav soruları, ders kitaplarında yer alan konu, kazanım, etkinlik ve sorular doğrultusunda hazırlandı. Hazırlanan sorular alan, ölçme değerlendirme kriterleri ile dil ve anlatım açısından denetime tabi tutularak soru havuzunda bir araya getirildi. Sınavlarda kullanılacak soruların seçimleri 7 gün 24 saat kapalı alan olan matbaada alan uzmanlarınca yapıldı. Sınav görevlileri ve sınav sorularını gören herkes, sınav bitene kadar matbaada kapalı sistemde kalacak.

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SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN SINAVA GİREMEYECEK

LGS’ye katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alırken öğrenciler sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile kabul edilecek.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN’DA

Sınav sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.