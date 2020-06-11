LGS’nin son dönemecinde uzman önerileri

Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) günler kala hem öğrencilere hem de ebeveynlere görevler düşüyor. Öğrenciler, konu tekrarı yaparak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) deneme sınavlarını çözerek bu süreci doğru değerlendirebilirler. Anne ve babalar da onlara huzurlu, sakin ve gerginlikten uzak bir ev ortamı hazırlayarak destek olabilirler. Üsküdar SEV Ortaokulu Rehberlik Bölümü’nden uzmanlarının sınav öncesi ve sınav günü yapılması gerekenlerle ilgili uyarıları şöyle:

‘SORU ÇÖZÜN, RAHATLAYIN, HATA YAPMAKTAN KORMAYIN’

Ruh ve beden sağlığınızı koruyun: Beslenmenize ve uyku düzeninize çok dikkat edin. Okula devam ediyormuş gibi biyolojik saatinizi düzenleyin. Daha verimli bir uyku ve uykuya geçiş süreci için yatmadan en az bir saat önce ekranları kapatın.

Çalışma rutininizi bozmayın: Evinizde rahat çalışabileceğiniz bir alan belirleyin. Kendinize bir çalışma programı oluşturarak çalışın. Çalışırken ara verin.

Konu tekrarı yapın: Akademik anlamda güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarınızı tespit edip, konu eksikleriniz varsa mutlaka öğretmenlerinizden destek alın.

Kolaylaştırıcı yöntemler geliştirin: Kendi öğrenme biçimlerinizi gözden geçirip, en iyi nasıl öğrendiğinizi belirleyin. Soruları çözerken sizlerden tam olarak ne istendiğinden emin olun. Bilgiyi neden sonuç ilişkisi kurarak öğrenmeye çalışın.

MEB’in yayınladığı örnek soruları inceleyin: MEB’in son üç yıldır yayınladığı örnek soruların birinci dönemle ilgili olanlarını ve bu yıl yayınlanmış olan tüm soruları çözmeyi ihmal etmeyin.

Hata yapmaktan korkmayın: Yaptığınız yanlışların üzerine giderek nedenlerini tespit edin. Hatalar en etkin öğrenme yollarından biri. Aksi takdirde konuyu anlamadan sadece test çözmek ya da ısrarla aynı konudan soru çözmek, çalışmayı verimli kılmayacak.

Soru sayısına odaklanmayın: Soru sayısına odaklanmak yerine amacınıza ve ihtiyacınıza uygun sorulara yönelin. Yanlış yaptığınız soruları tekrar gözden geçirin.

Deneme sınavları yapın: Evde bol bol deneme sınavları çözün. Son bir kaç deneme sınavını LGS’nin yapılacağı saatte süreye dikkat ederek ve maske takarak çözmek, sınava duygusal olarak da hazır olmanızı sağlayacak.

Sevdiğiniz bir etkinlikle rahatlayın: Gün içinde kendinizi rahatlatmak için sevdiğiniz bir etkinliğe zaman ayırın. Sınav kaygınızla baş edebilmek için meditasyon türü nefes egzersizleri yapın.

LGS GÜNÜNDEN ÖNCE ŞUNLARA ÖZEN GÖSTERİN

Sıradan bir gün: Sınavdan önceki günü mümkün olduğunca sıradan bir günmüş gibi geçirin.

Etkinlik yapın: Dinlenebileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz ekinlikler yapmayı tercih edin.

Online sohbet edin: Arkadaşlarınızla çevrim içi görüşmeler yapın.

Dijital detoks yapın: Sınavdan önceki gece rahat ve yeteri kadar uyumaya dikkat edin. Uykuya dalmayı güçleştirebileceği ve uyku kalitenizi etkileyebileceği için yatmadan en az bir saat önce dijital detoks yapın.

LGS GÜNÜ ŞUNLARA DİKKAT EDİN

Uyanma saatine dikkat: Uyanma saatinizi sınav saatini göz önüne alarak belirleyin.

Mutlaka kahvaltı yapın: Kahvaltıda konsantrasyonunuzu arttıracak sağlıklı gıdalar tüketmeye özen gösterin.

Rahat giysiler giyin: Kıyafet seçimine dikkat edin, rahat kıyafetler tercih edin.

Olumlu düşünün: Sınavın olumlu geçeceğini hayal edin. Olumsuz düşüncelerden uzak durun.

Paniğe gerek yok: Sınavda heyecanlandığınızı fark ettiğinizde paniğe kapılmayın. Oturuşunuzu değiştirip 2-3 saniye derin nefes alın ve göğüs kafesinin, karnın hareketlerini hissederek 5-6 saniye nefes verin.

Testlerin sırasını belirleyin: Soruları özenli bir şekilde okuyup sürenizi verimli kullanın. Sorularda tam olarak ne istendiğine odaklanın. Sınavın başında hangi testleri hangi sırayla çözeceğinizi belirleyin.

Kolay soruları önemseyin: Zor veya kolay soru ayrımı yapmayın. Kolay sorularda da dikkat hatalarının yapılabildiğini unutmayın. Sınavda dikkatinizin dağıldığını hissederseniz kısa molalar verin.

ANNE VE BABALARA ÖNERİLER

- Çocuğunuz için huzurlu, sakin ve gerginlikten uzak bir ev ortamı hazırlayın.

- Çocuğunuzun uyku düzenine dikkat edin.

- Sınava hazırlık sürecini birlikte paylaşın.

- Sürekli sınavdan bahsederek kaygısını yükseltmeyin.

- Kıyaslama ve genellemeler yapmaktan kaçının.

- Hedef belirlemesine yardımcı olun.

- MEB’in sınav kılavuzunu okuyun.

LGS gününden önce:

- Çocuğunuzun dinlenebileceği ve rahatlayabileceği aktiviteleri yapmasına destek olun.

- Çok geç saatte uyumaması ve az uyku ile sınav gününe başlamaması için uyku düzenine dikkat edin.

- Bu sınava onunla birlikte pek çok arkadaşının gireceğini ve pek çoğunun benzer duygular yaşadığını hatırlatın.

LGS gününde:

- Çocuğunuzun besleyici, enerji veren bir kahvaltı yapmasını sağlayın. Alışık olmadığı, midesini rahatsız edebilecek, alerji yapabilecek yiyecekler vermeyin.

- Onu rahatlatacak konuşmalar yapın, konuşmak istemezse üstüne gitmeyin.

- Sınav için gerekli belgeleri ve malzemeleri yanınıza aldığınızdan emin olun.

- Trafiği göz önünde bulundurarak sınav saatinden en az 30 dakika kadar önce okulda olacak şekilde yola çıkın.

- Eğer siz kaygılı olduğunuzu düşünüyorsanız, bu kaygınızı çocuğunuza yansıtmayın.

- Çocuğun ilgilerini, yeteneklerini, potansiyelini göz önünde bulundurarak yönlendirmeler yapın. Kapasitesinin üzerinde bir başarı beklentisi, onun sağlıklı ve mutlu bir birey olarak yetişmesine olumsuz etkide bulunacaktır.