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LGS'den bu yıl 352 şampiyon çıktı

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#Milli Eğitim Bakanlığı#352 Şampiyon#LGS
LGSden bu yıl 352 şampiyon çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 12:36

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran’da düzenlen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre 352 aday tüm sorulara doğru cevap vererek, şampiyon oldu.

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MEB’den yapılan açıklamaya göre; 1 milyon 38 bin 544 ortaokul 8’nci sınıf öğrencisinin başvurduğu sınava 992 bin 906 aday katıldı. Sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu. 352 aday tüm sorulara doğru cevap vererek, şampiyon oldu. Diğer yandan öğrencilerin yüzde 83.85’i yerel, 16.15’i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

17 Temmuz’a kadar sürecek yerleştirme sürecinin sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#352 Şampiyon#LGS

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