LGS’de yeni nesil sorular için ipuçları

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BU yıl 5 Haziran’da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları, 4 Nisan’da başladı. Başvurular 14 Nisan’da sona erecek. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “LGS kapsamında sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı” demişti. Uzaktan eğitimle geçen pandemi sürecinin ardından yüz yüze eğitimin ilk merkezi sınavında soruların nasıl olacağını soru yazarı öğretmenlere ve uzmanlara sorduk.

KİTAP OKUYAN AVANTAJLI

Mehmet Vicdan-Türkçe Öğretmeni-Soru Yazarı: “Metin ağırlıklı bir sınav olacak. Gerek metni anlama ve yorumlama gerek metnin konusu, ana fikri; metin türü, metinde kullanılan anlatım biçimleri, söz sanatları, metni oluşturan unsurlar (olay örgüsü, zaman, mekân, anlatıcı; gerçek ya da kurgu) gibi farklı kazanımları ölçen sorular karşımıza çıkacak. Yeni nesil soru tarzı dediğimiz medya metinlerini analiz etme; tablo, grafik ve çizelgeleri yorumlama, sözel mantık soruları da olacak. Dilbilgisi konularından da en az birer tane çıkacak. Sonuç olarak söz varlığı güçlü olan, kitap okumayı seven, okuduğunu anlayan ve doğru yorumlayan öğrencilerimiz Türkçe testinde daha başarılı olacak.”

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YORUM GEREKTİRECEK

Özlem Şahin Cenik - Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Soru Yazarı:

“LGS, İnkılâp Tarihi sorularını incelediğimizde yine önceki yıllarda olduğu gibi dikkat gerektiren ve paragraflardan çıkarımlar yaptıran sorular olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle ‘Bir Kahraman Doğuyor’ ünitesinden Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin sorulduğu sorular geleceğini söyleyebiliriz. Avrupa’da yaşanan gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne yansımalarının sorulacağı sorular çıkabilir. Atatürk’ün ilkelerinin özelliklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak cephelerin haritada gösterildiği sorular ve haritadan yapılacak çıkarımlar sorulabilir. Yoruma dayalı sorularla çok karşılaşacağız.”

FEN BİLİMLERİNDE ELEME

Mehtap Konuk Özgün-Fen Bilimleri Öğretmeni-Soru Yazarı: “Basit makineler konusuyla fen bilimleri, bu yıl da eleyici olacak. Bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişken sorularını basınç ünitesinden bekliyoruz. DNA ve genetik kod ünitesinden 3 soru bekliyoruz. Enerji dönüşümleri ve çevre bilim ünitemizden; besin zinciri, madde döngüleri, özellikle azot döngüsü ve fotosentez hızına etki edecek faktörlerle ilgili sorular olacak. Madde ve Endüstri ünitesinden ise asit ve bazlar, madde ve ısı, periyodik çetvel ve kimyasal tepkimeler konusunda soru gelmesi muhtemel. Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi konusunda geçtiğimiz yıl hiç soru gelmedi ancak bu yıl soru bekliyoruz.”

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MATEMATİKTE TÜM KONULAR

Hakan Pişkiner-Matematik Öğretmeni-Soru Yazarı: “Matematik sorularının dağılımına bakıldığında her üniteden soru geliyor. Bu yüzden tüm ünitelere özen göstermeliyiz. Matematik soruları arasında ayırt edici ve az yapılan konular geometri konularıdır. Dolayısıyla geometri konularına daha fazla özen göstermeniz gerekir. LGS örnek sorularını incelediğimiz zaman geçmiş yıllara benzer bir sınav bekliyoruz. Pandemi nedeniyle sınav konsantrasyonlarında azalmalar olduğu için öğrencileri sınava hazırlamak bu sene daha zor oluyor. Havaların güzelleşmesiyle beraber daha da düşmeler olacak. Zor bir LGS bizi bekliyor.”

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ANAHTAR KELİMELERE DİKKAT

Mediha Narin - Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı: “Soruların içeriğinde okuduğunu anlama, analiz etme, görsel okuma ve yorumlama kısımlarının ağırlıklı olduğu görülüyor. Yapılacak kelime tekrar çalışmaları, soru çözümlerinde öğrencilerimizin işini kolaylaştıracaktır. Soruları çözerken soru köklerini çok dikkatli okumak ve anahtar kelimelere dikkat etmek öğrencilerimizin sınavda başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.”

90 SORU SORULACAK



Sınavda birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Alt testlere ait ham puanlar, testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.