LGS’de sorular tüm konulardan

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da yapılacak merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Sınav başvuru süreci, sınav süresi, sınav soruları gibi genel konularda bir değişiklik yok. Ancak geçen yıl sınava girecek öğrenciler ilk dönem konularından sorumluyken, bu yıl ayrım yapılmadan iki dönemin de konularından sorumlu olacaklar.

BAŞVURULAR BAKANLIKTAN

LGS kapsamında 6 Haziran’da uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 5-14 Nisan tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8’inci sınıf öğrencileri için geçerli olacak. Yurtdışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANACAK

2021 LGS başvuru kılavuzunu değerlendiren Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, “Sınav sonuçları geçen yıla göre erken açıklanacak. Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz olan sonuç açıklanma tarihi bu yıl 30 Haziran’a alındı” dedi.

MASAL EVİ’NDE BOYAMA

Sivas’ta Masal Evi’nin açılışına katılıp, burada çocuklarla boyama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan da LGS’ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi.