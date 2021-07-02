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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 02.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

LGS’de sıra tercihlerde

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LGS’de sıra tercihlerde

Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih heyecanı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih sürecinde bilinmesi gerekenleri duyurdu: Adaylar, tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar e-Okul Sistemi üzerinden (https://e-okul.meb.gov.tr) veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne velisiyle birlikte başvurarak yapabilecek.

Tercihler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Ancak velinin ilgili ortaokul müdürlüğüne başvurup tercih bilgilerini imzalaması gerekiyor. Veliler, düzeltme veya iptal işlemi için tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğünce başvurabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

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