LGS’de şaşırtan sonuç... 719 öğrenci tam puan aldı

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LGS kapasmındaki merkezi sınavın dün açıklanan sonuçları eğitim dünyası için beklenmedik bir tabloyu ortaya koydu. Tüm sorulara doğru yanıt veren 719 şampiyonun olması hem adayları hem de eğitimcileri şaşırttı. Sınavın ardından yapılan yorumlarda “Soruların üniversite sınavına eş değer ve çok zor olduğu” belirtilmiş, şampiyon sayısının az olacağı öngörülmüştü. Ancak sonuçlar açıklanınca 719 şampiyon ile LGS tarihinin rekoru kırılmış oldu. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal çıkan tablo sonrasında şu yorumu yaptı:

BAHAR HAVASI OLACAK SANMIŞTIK

“LGS tarihinin hiç de beklemediğimiz rekoru. Görüşüne başvurduğumuz öğrenci ve öğretmenlerin ilk değerlendirmesi ile bir bahar havası yaşayacağımızı düşünmüştük ama reel sonuçlar durumun öyle olmadığını net gösterdi. Amiyane tabirle yanıldık. Tepedeki okullarda rekabet ve kaosun egemen olacağı bir tercih süreci bizi bekliyor. Yüzde 1’lik 2’lik dilimlerde 2024’e benzer şekilde büyük bir rekabet yaşanacağını tahmin ediyorum.

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Bir sınavda birinci var ama 2, 3 ve 4’üncü yoksa ve birinciden 1 soru az yapan ancak 720’nci olabiliyorsa o sınavın sıralama vasfı sorgulanmalı. Birinciden 1 az net yapan öğrencinin girebileceği en yüksek puanlı lise 90 kontenjanlı İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin son 71 kontenjanı ve Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Şimdi asıl soruyu soralım. Ortalamanın bu kadar düşük seyrettiği bir sınavda nasıl oluyor da 719 birinci çıkabiliyor?”

Bu yıl sınavda çıkan sorular hem öğrenciler hem de eğitimciler tarafından önceki yıllara göre daha zorluk derecesi daha yüksek olarak değerlendirilmişti. Bu yüzden rekor sayıda öğrencinin tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan alması şaşırttı. Eğitim uzmanları bu durumu şöyle değerlendirdi:

LGS TARİHİNİN EN YÜKSEK ŞAMPİYONLU YILI

Onur Soğuk - Eğitim Uzmanı: LGS tarihinin en fazla birinci çıkan senesi oldu. Bu kadar zor bir sınav için 719 birincinin olması şaşırtıcı ve düşündürücü. Bu tabi adaylar için tercih sürecinde zorlayıcı bir etki yaratacak. İstanbul Erkek, Kabataş, Galatasaray gibi köklü ve ön sıralarda yer alan liselerin kontenjanlarını topladığımızda bile bu sayıya ulaşamıyoruz. O yüzden iyi liselere girmek için rekabetin çok sert olacağını söyleyebiliriz. Eşit puan durumunda farklı parametrelere bakılacak. Yaşı küçük olan avantajlı olabilir. Herkes için çok stresli bir dönem başlıyor diyebiliriz.

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BU KADAR BİRİNCİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Hatice Yılmaz - Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü: Bu sene LGS geçmiş yıllara göre, en zor sınav olarak yorumlanmıştı. Çocuklar sınavdan ağlayarak çıkmıştı. Bu sonuç açıkcası beni çok şaşırttı. Çok zor olarak kabul edilen bir sınavda bu kadar tam yapan öğrenci çıkması insanları düşündürüyor. LGS verileri açıklandığında daha net yorumlar yapılabilir. Bu yıl doğru tercih yapmak çok büyük önem kazandı.

ÜÇ GRUPTA TERCİH YAPILACAK

MEB, LGS yerleştirme sürecine dair tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Adaylar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih yapabilecek.

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EN FAZLA 10 OKUL

Merkezi sınav puanı ile yerleştirme; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına puan üstünlüğü esasına göre yapılacak. Öğrenciler, bu kapsamda en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme tercihi yapan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 tercih yaparak toplamda 20 okula kadar tercih hakkına sahip olacak. Ancak herkes yerel yerleştirme ile ilgili tercih yapmak zorunda.

NAKİLLER İKİ DÖNEM

Yerleştirmeye esas nakil uygulaması iki dönemde gerçekleşecek. Her dönem için merkezi sınavla öğrenci alan okullarda, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda ve pansiyonlu okullarda en fazla üçer okul tercihi yapılabilecek. İlk yerleştirmede bir okula yerleşen öğrenciler, nakillerde kayıt alanı dışı ve farklı türde okul tercih edebilecek. Yerleşemeyen öğrenciler ise ilk iki tercihini kayıt alanından yapmak koşuluyla üç okul tercihinde bulunabilecek.

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ÖZEL OKULA KAYIT OLAN TERCİH YAPAMAYACAK

Özel okullara veya yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler tercih ekranına erişemeyecek. Ancak tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda yeniden tercih yapabilecek. Özel okullara kayıt işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yürütülecek. Başvurular ve başvuru koşulları okulların kendi sayfalarında ilan edilecek.

EMEKLERİNİZİN KARŞILIĞINI ALDINIZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız” ifadelerini kullandı.

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YILLARA GÖRE ŞAMPİYON SAYILARI

• 2025: 719 kişi

• 2024: 352 kişi

• 2023: 562 kişi

• 2022: 193 kişi

• 2021: 97 kişi

• 2020: 181 kişi

• 2019: 565 kişi

• 2018: 18 kişi

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLUR?

Puan eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, devamsızlık durumu, tercih önceliği ve yaş küçüklüğü dikkate alınacak.

LGS TAKVİMİ

LGS kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00’de sona erecek. Yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.