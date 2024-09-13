LGS'de puanlar yeniden hesaplanıyor! MEB açıkladı

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MEB tarafından 2 Haziran’da düzenlenen Liselere Geçiş Sitemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulan bir fen bilimleri sorusu çokça tartışılmış, ardından bir çok kişi tarafından iptal davaları açılmıştı. Ankara 3’ncü İdare Mahkemesi fizik alanında uzman profesörlerden 3 kişilik bir bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda sorunun iptaline karar verdi. Bu kararın üzerine MEB’den dün bir açıklama yapılarak, puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu.

PUANLAMA YENİDEN YAPILACAK

Yapılan açıklamaya göre; sınav kılavuzunda yer alan ‘Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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MEVCUT OKULDA KALABİLİRLER

“Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS yoluyla ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.

EN DOĞRUSU YAPILDI

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Söz konusu fen sorusunu yanıtlayan herkesin puanı değişecek tabii ki. 20 soru üzerinden puanlama yapılırken 1 fen bilimleri sorusu 3.890 puan getiriyordu. Bir sorunun iptal edilmesinin ardından her bir fen sorusunun puanı 4.095’e çıktı. Bu durum arada kalmış adayları çok etkilemez ancak puanında virgülden sonrasına takılarak farklı okula girmiş adayların durumu değişir. Bundan sonraki süreç için ne kadar kontenjan tanımlanacak okullarda bilmiyoruz ama olabilecek en doğru yol seçildi. Kazananların hakkının korunması da en doğru olandır.”

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RAKAMLARLA LGS

MEB’den yapılan açıklamaya göre; 1 milyon 38 bin 544 ortaokul 8’nci sınıf öğrencisinin başvurduğu sınava 992 bin 906 aday katıldı. Sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu. 352 aday tüm sorulara doğru cevap vererek, şampiyon oldu. Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirildi. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi. Öğrencilerin yüzde 85.85’i yerel, 16.15’i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptırdı.

MEB AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığından iptal edilen soru ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“2 Haziran’da sınavlar Türkiye genelinde sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmiş ve sınav sürecine ilişkin işlemler daha önceden belirlenmiş takvim doğrultusunda yürütüldü. 2-7 Haziran tarihleri arasında sınav sorularına ilişkin Bakanlığımıza ulaşan itirazlar titizlikle incelenmiş; akademisyen, öğretmen ve ölçme değerlendirme uzmanlarının raporları doğrultusunda itirazlara gerekli cevaplar verilerek iş ve işlemler yapıldı.



Takip eden süreçte de veliler / vasilerce Türkçe dersi A kitapçığı 1. soru, fen bilimleri dersi A kitapçığı 13 ve 15. soru ile matematik dersi A kitapçığı 20. soruya ilişkin “iptal istemi”yle dava açıldı. Bu esnada Bakanlığımız, yerleştirme takviminin sağlıklı yürümesi ve öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için yerleştirme işlemlerini LGS takvimine uygun olarak yürütüldü. 22 Temmuz’da yerleştirmeler, 22-26 Temmuz ile 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri yürütülerek, yerleştirme süreci tamamlandı ve 9 Eylül’de eğitim öğretim yılı başladı.



Davalara ilişkin yargılama sürecini yürüten ilgili mahkemelerin kararları nihai olarak 11 Eylül’de Bakanlığımıza ulaştı. Yargı kararında fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, “Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. (F.8.5.1). Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur” ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtiliyor ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmiyor. Ancak bilirkişi kurulunun, “Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir” tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verildi.“