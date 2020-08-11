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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.08.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

LGS’de kızlar daha başarılı... Özellikle iki derste fark yüksek

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LGS’de kızlar daha başarılı... Özellikle iki derste fark yüksek
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MEB verilerine göre, Liselere Geçis Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı’nda kız öğrenciler tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek ham puan ortalamasına sahip oldu.

LGS’nin ardından sınavla ilgili raporları yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerinde kız öğrencilerin her alanda daha başarılı olduğu görüldü. Kızlar özellikle Türkçe ve yabancı dil testlerinde erkeklere fark attı. Türkçe’de erkek öğrenciler 20 sorunun ortalama 13.35’ini doğru yanıtlarken kızlarda bu rakam 14.75 oldu. Yabancı dilde ise kızlar 10 sorunun 6.93’ünü erkekler ise 5.79’unu doğru yanıtladı. Erkek öğrencilerin kızlara en çok yaklaştığı test ise matematik oldu. Matematikte kızların ortalaması 20 soruya 7.92 doğru yanıt, erkeklerinki ise 7.81 doğru yanıt olarak gerçekleşti.

ALANLARA GÖRE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERDEKİ BAŞARI GRAFİĞİ ŞÖYLE:

ALANKIZ ÖĞRENCİ BAŞARI YÜZDESİERKEK ÖĞRENCİ BAŞARI YÜZDESİ
Türkçe14.7513.35
Matematik7.927.81
Fen Bilimleri16.0715.10
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük8.197.83
Din Kültür ve Ahlak Bilgisi8.798.23
Yabancı Dil6.935.79
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