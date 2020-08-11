LGS’de kızlar daha başarılı... Özellikle iki derste fark yüksek

LGS’nin ardından sınavla ilgili raporları yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerinde kız öğrencilerin her alanda daha başarılı olduğu görüldü. Kızlar özellikle Türkçe ve yabancı dil testlerinde erkeklere fark attı. Türkçe’de erkek öğrenciler 20 sorunun ortalama 13.35’ini doğru yanıtlarken kızlarda bu rakam 14.75 oldu. Yabancı dilde ise kızlar 10 sorunun 6.93’ünü erkekler ise 5.79’unu doğru yanıtladı. Erkek öğrencilerin kızlara en çok yaklaştığı test ise matematik oldu. Matematikte kızların ortalaması 20 soruya 7.92 doğru yanıt, erkeklerinki ise 7.81 doğru yanıt olarak gerçekleşti.

ALANLARA GÖRE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERDEKİ BAŞARI GRAFİĞİ ŞÖYLE: