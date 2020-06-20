LGS’de ikinci oturum başladı

11.30’da başlayan ve 80 dakika sürecek ikinci oturumda adaylar sayısal alanda ise matematik ve fenden 20'şer soru cevaplayacaklar. Velilerin bekleyişi de bahçe dışında devam ediyor. Öğrenciler sınav sonrası bahçede bekletilmeden ve sırayla okulun dışında çıkarılacaklar.