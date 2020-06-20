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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.06.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

LGS’de ikinci oturum başladı

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LGS’de ikinci oturum başladı
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45 dakikalık aranın ardından LGS adaylarına yeniden maske dağıtılıp, el dezenfektanlarını kullanarak sınıflarına alındı.

11.30’da başlayan ve 80 dakika sürecek ikinci oturumda adaylar sayısal alanda ise matematik ve fenden 20'şer soru cevaplayacaklar. Velilerin bekleyişi de bahçe dışında devam ediyor. Öğrenciler sınav sonrası bahçede bekletilmeden ve sırayla okulun dışında çıkarılacaklar.

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