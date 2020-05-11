LGS’de çocuklara özel maske

OKULLARDA HEDEF 1 HAZİRAN: “Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye’nin sağlık verilerinin neler gösterdiği, Bilim Kurulu’nun neler söyleyeceği; hepsini analiz ediyoruz. Bizim için 1 Haziran hedef. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması eylüle kalır ya da kısım kısım açılmalar olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, hep beraber karar alıyoruz.

İLLERE GÖRE AÇILIMA HAZIRIZ: Bazı illerimizde hiç vaka yok. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız.

LGS’YE VELİLER GELMESİN: Liseye giriş sınavı (LGS) ile ilgili okul okul çözümlerimiz var. Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Evi yakın olanların velileri gelmeyebilir ya da çocuğu bırakır sınav sonrası almaya gelir. Bizim 37 ülkedeki eğitim müşavirlerimizle görüşmemiz var. Bundan yola çıkarak küçük çocuklar için ayrı bir maske oluşturmak, gözlük gibi konularda AR-GE çalışmaları sürüyor.”