MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri'LGS'de birinciler şimdiden belirlenemez'
GeriEğitim 'LGS'de birinciler şimdiden belirlenemez'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

'LGS'de birinciler şimdiden belirlenemez'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'LGS'de birinciler şimdiden belirlenemez'
Abone Olgoogle-news

Liselere geçiş sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın ardından bazı özel okulların sınav birincilerini açıklamasına Özel Öğretim Kurumları Dernekleri tepki gösterdi. Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada, bu duyuruların doğru olmadığını Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yasal işlem başlatması gerektiğini belirtti.

Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZDER), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği'nin (ÖZKURBİR) ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin üzerinden 24 saat bile geçmeden, bazı özel okulların sosyal medyada öğrencilerinin birinci olduğunu duyurması hiçbir gerçek veriye dayanmıyor. Bu iddialar yalnızca sınava giren öğrencilerin tahminlerine dayanıyor. Bu durum usul ve gerçeklik açısından doğru değil. Sonuç açıklanmadan birinci ilan etmeyi yanıltıcı ve usulsüz reklam, haksız rekabet ve eğitimci etiğine yakışmayan bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili resmi açıklama yapmadan, velilerimiz bu tür açıklamalara itibar etmemelidir. Özel Okul Dernekleri olarak, bütün okulları adalet ve dürüstlük kuralları içerisinde davranmaya ve kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmeye davet ediyoruz. Bu tür yanlışlıklar için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasal işlem başlatması gerektiğine inanıyoruz."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle