'LGS'de birinciler şimdiden belirlenemez'

Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZDER), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği'nin (ÖZKURBİR) ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin üzerinden 24 saat bile geçmeden, bazı özel okulların sosyal medyada öğrencilerinin birinci olduğunu duyurması hiçbir gerçek veriye dayanmıyor. Bu iddialar yalnızca sınava giren öğrencilerin tahminlerine dayanıyor. Bu durum usul ve gerçeklik açısından doğru değil. Sonuç açıklanmadan birinci ilan etmeyi yanıltıcı ve usulsüz reklam, haksız rekabet ve eğitimci etiğine yakışmayan bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili resmi açıklama yapmadan, velilerimiz bu tür açıklamalara itibar etmemelidir. Özel Okul Dernekleri olarak, bütün okulları adalet ve dürüstlük kuralları içerisinde davranmaya ve kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmeye davet ediyoruz. Bu tür yanlışlıklar için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasal işlem başlatması gerektiğine inanıyoruz."