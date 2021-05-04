LGS’de avantaj sağlayacak 4 ipucu

Uzaktan eğitim döneminde, LGS’ye hazırlanan öğrenciler için eğitim ve kaynak desteğini sunan Kolay Kampus (www.kolaykampus.com) uzmanları, sınavda avantaj sağlayacak 4 ipucunu anlattı.

ETKİLİ ÇALIŞMA PLANLARI OLUŞTURUN

Çalışma düzeninizi kontrol ve takip edebilmek için kolayca görebileceğiniz yerde bir takvim bulundurun ya da dijital not uygulaması kullanın.

Takvime tarih yazarken, gerektiğinde bunları kolayca değiştirebilmek için bir kalem kullanın.

Acil durumlar nedeniyle plana uyamadığınız durumlar için fazladan zaman ayırın.

İyi çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yardımcı olmak için her gün öğrenme zamanınızı tutarlı hale getirin.

Programı kontrol etmeyi ve takip etmeyi kolaylaştırmak için öğrenme içeriklerine farklı renkler kullanın.

HER BİR SAATLİK ÇALIŞMADA MOLA

Her 50-60 dakikalık çalışma için 10-15 dakikalık aralar verin.

Aralarda enerji almak için bir şeyler atıştırın, yürüyüşe çıkın ya da sevdiğiniz şarkıları dinleyin.

Hedeflerinize göre bir gün ya da bir haftanın sonunda kendinizi ödüllendirin. Ancak unutmayın bir haftanın ödülü, bir günlük çalışma ödülünden daha büyük bir ödül olmalı.

Ders çalışmak için en iyi saatlerini bulun. Akşamları daha verimli çalışıyorsanız, o saatlerde daha zorlu çalışma kısımlarına dair plan yapabilirsiniz.

YAPTIĞINIZ YANLIŞLARI GÖZLEYİP DÜZELTİN

Günlük bir program yapın. Kendinizi izlemeyi sürdürürseniz, programı kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Öncelik derecesine göre, uzun vadeli ve kısa vadeli hedeflerinizi düzenlerken dikkat etmeniz gereken noktalar şöyle olmalı:

Önemli ve acil görevlerle hemen ilgilenmelisiniz. Ayrıntılı planlama gerektiren önemli ancak acil olmayan görevler, bölünmeli.

Her gün belirli bir süreyi bu görevlere ayırmalısınız.

Vaktiniz yoksa acil ama önemli olmayan görevleri başka bir tarihe erteleyebilirsiniz.

Günlük program tablosunun altında ‘beklenmedik olay’ alanı oluşturmak, olayı bu alana kaydetmek ve ardından hemen öğrenmeye geri dönmek için “Kesintiler” ile başa çıkma planı yapın.

Bazı zor öğrenme görevleri, zorlukların neden olduğu gevşekliği etkili bir şekilde önlemek için tek tek ele alabilir.

Öğrenme içeriği, bilgi uzmanlığını ve öğrenme ilerlemenizi herhangi bir zamanda takip etmek ve zamanında gerekli ayarlamaları yapmak için bir öğrenme günlüğü tutun.

Bir listede görsel olarak farklılaştırılan öğelerin hatırlanması daha kolaydır. Yapmanız gerekenlere daha fazla odaklanmanızı sağlamak ve listedeki diğer görevlerden dikkatin dağılmasını önlemek için fosforlu kalem kullanabilirsiniz.

ETKİLİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YAPIN

Değerlendirmeyi daha net tutmak için öğrenme değerlendirme formları hazırlayın. Formu hazırlarken dikkat etmeniz gerekenlerse şöyle olmalı:

Kendi değerlendirmeniz, yanlış sonuçlara yol açmaması açısından pratik ve gerçekçi olmalı.

Değerlendirme hedefleri; öğrenme sürecinin, öğrenme çıktılarının ve öğrenme tutumunun değerlendirilmesi dahil olmak üzere çeşitlendirilmeli.

Hangi çalışma stratejilerin işe yarayacağı, öğrenmede ne tür sorunlar yaşayacağınız gibi güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyerek liste oluşturup günlük tutma rutininizi sürdürebilirsiniz.