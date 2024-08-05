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LGS’de 2’nci nakil sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#LGS’De 2’Nci Nakil Sonuçları Açıklandı#MEB#LGS
LGS’de 2’nci nakil sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 10:16

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını erişime açtı. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

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#LGS’De 2’Nci Nakil Sonuçları Açıklandı#MEB#LGS

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