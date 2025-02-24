LGS yolunda ikinci dönem

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Tahmin ediyorum ki ara tatilin bitmesiyle beraber çalışmalarınız için kalan vaktin azalması, kaygı düzeylerinizi artırırken uzun ve meşakkatli LGS yolcuğunu yarılamanın mutluluğu da sizi etkisi altına almış durumdadır. Bunun bir sonucu olarak da artan stres düzeyiniz sizi daha fazla çalışmaya yönlendirirken zirvenin görünmüş olmasının sevinci sizi rahatlamaya sevk edebilir. Ben kendi LGS senemde tatilin bitmesiyle birlikte emek harcadığım, ter döktüğüm, uğruna pek çok şeyden feragat ettiğim sınavın yaklaşmasıyla katlanarak artan stres düzeyimi yönetmekte bir hayli zorlanmıştım. Öncesinde benim için çok uzak bir gelecek olan LGS, adeta kaçınılan bir alacaklı gibi kapımın önünde belirmiş ve sürekli olarak karşıma çıkan bir figür haline gelmişti. Bu davetsiz misafirimle eş zamanlı olarak uyguladığım yoğun çalışma temposunun etkisiyle bir hayli yorulmuş, zirveye yaklaşmanın heyecanıyla rehavete kapılmış haldeydim. Yeni konular öğrenmekten, karmaşık soruların içinde kaybolmaktan, ev-okul-dershane üçlüsü arasındaki bir çıkmaza hapsolmaktan fazlasıyla yorulmuş ve pes etmeye günbegün daha yakın bir hale gelmiştim. Gün geçtikçe beni içine çok daha kuvvetli bir şekilde çeken bu kara delikten kurtulmamı sağlayan yegane şey ünlü bilim insanı Albert Einstein’in bir sözü olmuştu. Bu sözü benim de geçmişte yürüdüğüm bu yollarda yürüyen, zirvedeki hedeflerine ulaşabilmek adına her geçen gün daha çok çalışan, belki de yorulan, sıkılan ama asla pes etmeyen LGS zirve tırmanıcıları ile paylaşmak istiyorum:

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HAYALLERİNDEN PES ETME

“Hayat bisiklet sürmeye benzer. Dengeyi sağlamak için pedal çevirmeye devam etmek gerekir.”

Çözdüğüm bir paragraf sorusunda karşıma çıkan bu alıntı; beni içine düştüğüm kara delikten çıkarmış, o zamana kadar gösterdiğim çabanın, kurduğum hayallerin ve eğer ki pes edersem tüm bunların hiçbir anlamının kalmayacağının farkına varmamı sağlamıştı.

LGS’ye hazırlananlar, adeta dağın zirve noktasına ulaşmak için tüm güçleriyle pedal çeviren, çabalayan, ter döken birer dağ bisikleti yarışmacısına benzerler. Bahsettiğim bu yarışmacıların hedeflerine ulaşabilmeleri, yarışmada birinci olabilmeleri adına tüm güçleriyle pedal çevirmeleri gerekir. Ayrıca engellerle dolu yolun kalan kısmını da aşabilmeleri için enerjilerini tamamen tüketmemeleri, dış uyaranlara karşı önlemler almaları ve en önemlisi bir yokuşu aşmaya çalışırken pedal çevirmeyi asla bırakmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde yokuştan gerisingeri aşağı düşmeleri kaçınılmaz bir hale gelecek ve büyük zorluklarla kat ettikleri tüm yol boşa gidecektir!

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LGS 2025 zirve tırmanıcıları, ikinci dönemin başlamasıyla sizler de kritik bir yol üzerinde bulunmaktasınız. Bu süreç içerisinde hedeflerinize ulaşmak, hayallerinizi süsleyen liseyi kazanabilmek adına sizler de birer dağ bisikletçisi gibi enerjinizi ölçülü kullanmalı, dış uyaranlara karşı kayıtsız kalmalı ve en önemlisi pedal çevirmeyi asla bırakmamalısınız! Kalan bu süreyi olabildiğince verimli bir şekilde geçirmek sizleri dağın zirvesine, hayallerinizdeki lisenin kapısına ulaştıracaktır. Benim de sizlere bu kıymetli zamanı nasıl değerlendirebileceğiniz hakkında naçizane birkaç önerim olacak:

1) KONU EKSİKLERİNİZİ GİDERİN

Sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere LGS, 8'inci sınıf müfredatında bulunmakta olan konuları kapsayan çoktan seçmeli bir sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki bu durum, önceki eğitim-öğretim yıllarında öğrendiğimiz konularla temelimizi sağlam bir hale getirmemizi de zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple temelinizin iyi olmadığını düşünüyorsanız yapmanız gereken ilk şey tespit ettiğiniz eksikliklerinizi gidermek olacaktır. Bildiğiniz üzere sağlam olmayan bir temel üzerine bir bina inşa edilemeyeceği gibi eksik bir bilgi birikimi üzerine de yeni konular sağlıklı bir şekilde eklenemez. Bu durum hakkında sizlere tavsiyem, temelinizdeki eksikleri en kısa süre zarfı içinde kapatmanız olacaktır. Zira eksik bir temel üzerine inşa ettiğiniz bilgi birikiminiz sınavdan önceki son aylarda etkisini düşen netler ve artan stres ile gösterebilmektedir. Bu aşamanın ardından temelini sağlamlaştırmış LGS öğrencisi, öğrendiği tüm konuları kapsayan genel denemeler yaparak elde ettiği sonuçlar doğrultusunda eksik olduğu konuları tespit etmeli ve bu eksiklikleri ikinci dönemin ilk ayları süresince tamamlamalıdır. Aksi takdirde soru çözüm sayınızı arttırmanız gereken son aylarda karşınıza çıkacak olan konu eksikleriniz, tepeden yuvarlanarak yolunuzu kapayan bir kaya kütlesinden farksız hale gelecektir.

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2) BOL BOL DENEME ÇÖZÜN!

Konu eksiklerinizi tamamladıktan sonra sizi hayallerinizdeki liseye ulaştıracak bir diğer önemli nokta ise bolca deneme çözmeniz olacaktır. LGS’de karşınıza çıkarak sizleri uzun ve karmaşık anlatımıyla tuzağına düşürmeye çalışacak yeni nesil soruları alt etmenin en iyi yolu sınavdan önce onlardan bol miktarda çözmekten, yani branş ve genel deneme yapmaktan geçer! Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ikinci dönemin ortalarına doğru konuların bitmesiyle ne yapacaklarını bilemeyerek değerli vakitlerini ne yazık ki boşa harcamaktalar. İşte tam olarak bu noktada, bu süreyi fazla miktarda deneme çözerek değerlendirmek sizleri rakiplerinizin önüne geçirerek zirveye bir adım daha yaklaştıracak, çözdüğünüz bu denemeler sizleri pek çok şekilde geliştirecektir.

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Çözdüğünüz denemelerde karşınıza çıkan, ilk dönemde öğrendiğiniz konular sizlere kendilerini hatırlatacak ve bir daha unutulmamak üzere bilinç altınızda yol alacaklardır. Bu sayede de sınav gününe kadar bu konuları pekiştirmiş, unutmamış ve onların ustası haline gelmiş olacaksınız. LGS’de sizin de bildiğiniz gibi önemli bir diğer konu olan süre yönetiminden de bahsetmek bizler için çok önemli. Deneme çözerken süre tutmak, hem kendi soru çözme hızınızı tespit etmenize hem de gün geçtikçe bu süreyi azaltarak LGS’de süre sıkıntısı yaşamanızı engelleyecektir!

3) REHAVETE KAPILMAYIN!

Tüm sene boyunca çalışmış, konu eksiklerini gidermiş ve bol miktarda deneme çözerek öğrendiklerini pekiştirmiş öğrencilerin büyük bir çoğunluğu mart ayının başlarında maalesef ciddi bir yorgunluk ve bıkma hissiyle karşı karşıya kalırlar. Havaların gittikçe güzelleşmesi, dış uyaranların cazibesinin artması; sizi hedefinizden, zirve yolunuzdan saptırmaya çalışabilir. Bu dönemde kendinizi her zamankinden çok daha yorgun ve bıkkın hissedebilirsiniz. Ancak merak etmeyin ki bu çok normal! Eğer siz de bu durumun içindeyseniz yapmanız gereken temel şey bir robot olmadığınızı kendinize hatırlatmak olacaktır. Elbette ki herkes gibi sizlerin de dinlenmeye, enerji toplamaya ihtiyacı var. Dağ bisikletçilerinin zirveye ulaşabilmek adına enerjilerinin tamamını tüketmemeleri gibi siz de önünüzdeki üç ayı daha verimli bir şekilde geçirebilmek adına ufak molalar vererek kendinizi dinlendirmelisiniz. Ancak burada unutulmaması ve uygulanması gereken temel nokta bu molaları sınırlandırabilmek ve ders çalışma temponuza sizi yolunuzdan alıkoymaya çalışacak dış uyaranlara karşı adeta bir kalkan giyerek eskisinden çok daha enerjik ve kararlı bir şekilde geri dönmeniz olacaktır!

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4) SINAV ORTAMINA ALIŞIN!

Bildiğiniz üzere LGS’de başarılı olmak için yalnızca tüm soruların cevaplarını bilmek yetmez, aynı zamanda sınav esnasındaki stres yönetimini sağlayabilmek de gerekir. Siz her ne kadar çalışmış, çabalamış, yüzlerce test kitabı bitirmiş, binlerce soru çözmüş olsanız dahi sınav anındaki kaygıdan kaynaklanan bir dikkat hatası hedefiniz ile sizin aranıza bir engel olarak girmeye çalışabilir. İşte bu durumu engellemenin en temel yolu ise sınav provaları yapmaktır! Çözdüğünüz her genel denemeyi LGS olarak düşünmek, sınavda kullanmamanız gereken kırtasiye araçlarından kaçınmak ve süreye dikkat etmek sizleri sınava hazırlayarak kaygı düzeyinizi yönetmenize olacak sağlayacaktır!

5) HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL!

Şu ana kadar LGS adına pek fazla çalışmamış, umudunu yitirmiş ve başlamak için geç kaldıklarını düşünen arkadaşlar için ünlü Rus yazar Tolstoy’un öznesi olduğu “Tolstoy’un Bisikleti” isimli kavramı açıklamak istiyorum. Tolstoy, belki birçoğumuzun çok küçük yaşlarda edindiği bisiklete binme becerisini 67 yaşındayken elde etmiştir. Bu süreçte onunla dalga geçen, onu yargılayan pek çok kişi olmasına rağmen o asla vazgeçmemiş ve nihayetinde de hedefine ulaşmıştır. Bunun sonucunda da çevresindeki herkese “Hiçbir şey için geç değildir!” yargısını aşılayarak bizlere geçmişten bu yana yol gösteren bu kavramı ortaya çıkarmıştır. Bu hikayeden de çıkarılacağı üzere eğer ki LGS’ye hazırlanmakta geç kaldığınızı, başaramayacağını düşünüyorsanız bir an önce bu düşüncelerden sıyrılarak çalışmaya başlamalısınız! Yukarıda açıklanan diğer maddeleri uygulayarak uygun bir çalışma temposuyla hedefinizdeki liseye ulaşabilirsiniz. Unutmayın, Tolstoy yaptıysa siz niye yapamayasınız?

Değerli arkadaşlar, yazımı günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz bir cümleyle bitirmek istiyorum: “Bir ağaç gibidir zaman, kökleri geçmişe, dalları geleceğe uzanır.” Ağacın köklerini sağlamlaştırmak adına ikinci dönemi verimli bir şekilde geçirmek, sizleri hayalinizdeki geleceğe uzanan dallara ulaştıracaktır. Herkese başarılar dilerim!