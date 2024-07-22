LGS yerleştirmelerinin ardından süreç nasıl işleyecek?

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17 Temmuz’da sona eren bu dönemin ardından adayların heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 22 Temmuz’da ilan edildi. Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç, önümüzdeki süreçte 1 ve 2’nci nakil tercihlerinin alınmaya başlanacağını belirterek öğrencilerin okulların rehberlik servisinden destek alması gerektiğini söylüyor. Koç, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında 16 Ağustos’a kadar devam edecek yerleştirme sürecinin nasıl ilerleyeceğini anlatıyor.

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