LGS yerleştirmeleri sonrası öğrencileri neler bekliyor?

Haberin Devamı

Bu tercih sürecinde merkezi sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundaydı. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmadı. Öğrenciler ; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar , yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yaptılar. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler 2 grupta tercih yapabildiler. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yaptılar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabildiler. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler , istemeleri halinde merkezi sınav ile öğrenci alan okullar için açılan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul tercihinde bulunabildiler. Muhtemelen siz bu yazıyı okuduğunuzda yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilmiş olacak.

Haberin Devamı

1’İNCİ NAKİL TERCİHLERİ 22 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1’inci nakil tercih başvurularının alınması gerçekleştirilecek. Bu dönemde öğrenciler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Bu dönemde yerleştirmede bir okula yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması gerekmeyecek. 1’inci nakil tercih işlemi herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ortaokul müdürlüğü tarafından onaylanacak. 29 Temmuz’da yerleştirmeye esas 1’inci nakil sonuçları ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 2’nci nakil başvurularının alınması ise 29 Temmuz-02 Ağustos arasında yapılacak. 1’inci nakil başvuru sürecindeki şartlar aynen bu dönemde de geçerli olacak. Yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçlarının ilanı ise 5 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bütün bu süreçlerin sonunda bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara 6-14 Ağustos tarihleri arasında il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak olup 16 Ağustos‘ta yerleştirmeler tamamlanacak.

Haberin Devamı

TERCİHLER GELECEK YILIN PUANLARINI BELİRLEYECEK

Bu zorlu süreçte mutlaka okulların rehberlik servislerinden destek alınmalı özellikle merkezi puanla öğrenci alan okul tercihinde bulunan öğrencilerin tercih edecekleri okulların ulaşım , atölye ve sosyal donatı alanlarını, sosyal, sportif ve kültürel kulüplerin varlığı ve çeşitliliğini, uluslararası projelere katılım durumlarını, yabancı dil eğitim çeşitliliğini, yurt içi, yurt dışı üniversiteler ile işbirliği anlaşmalarını, eğitim rehberliği ve bireysel danışmanlık imkanlarını, üniversiteye hazırlık süreci çalışmalarını ve eğitimci kadrosunu iyice araştırması önem arz eder. Unutulmamalıdır ki; okulların puanı bir önceki yılın tercihlerine göre şekillenmektedir; dolayısıyla bu yıl yapılan tercihler de gelecek yılın puanlarını ve yüzdelik dilimlerini belirleyecek.

Haberin Devamı

EN BÜYÜK DESTEKÇİLER EBEVEYNLER

Öğrencilerimizin ortaöğretim hayatı boyunca velilerimizin dönemde en az iki kez öğrencisinin okuluna giderek öğrencinin sınıf öğretmeni, sorumlu rehber öğretmeni ve ilgili müdür yardımcısı ile öğrencinin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal durumunu takip ve değerlendirmede bulunması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki çocuklarımız fiziksel ve ruhsal anlamda değişimlerini ortaöğretim hayatı boyunca daha yoğun bir şekilde yaşayacaklardır. Bu zorlu süreçte en büyük destekçileri ebeveynleri olan öğrenciler özgüveni yüksek , başarılı bir şekilde eğitim hayatlarına devam edeceklerdir. Öğrencilerimizin de ilgi ve yeteneklerinin bu dönemde netleştiğinin bilincinde olarak verimli bir ortaöğretim süreci geçirmelerini dileriz.

Haberin Devamı

ŞEREF KOÇ KİMDİR?

1977 yılında Niğde’de doğdu. İlkokul eğitimini Sofular 100.yıl İlkokulunda; Ortaokul ve Lise eğitimini Niğde İmam Hatip Lisesinde, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 1999’da öğretmenlik mesleğine başladı. Gaziosmanpaşa ve Beşiktaş İlçelerinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve farklı okullarda müdürlük yaptı. Maarif Vakfı ile Afganistan’da eğitim yöneticiliğinde bulundu.

14 Mart 2022’den itbaren Pertevniyal Lisesi Müdürlüğü’nü yapıyor. Proje ve strateji uzmanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitabı İnceleme ve Sivil Toplum kuruluşlarına danışmanlık görevlerinin yanı sıra yürüttüğü çok sayıda proje, katıldığı hizmet içi eğitim ve aldığı ödüller bulunuyor. Evli ve üç çocuk babası.