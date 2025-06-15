LGS yapılıyor.. Sınav hakkında tüm gelişmeler gün boyunca Hürriyet/Eğitim’de

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10.15 AİLELERİN HEYECANLI BEKLEYİŞİ

Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, anne babalar, kardeşler ya da büyük ebeveynler de dışarda heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Hepsi ilk oturumun sona ermesiyle çocuklarını görmenin ona sınavın nasıl geçtiğini sormanın bekleyişinde. Ancak bazıları çocuklarının motivasyonunun bozulmaması için arada sınavdan hiç bahsetmemeyi tercih edeceklerini söylüyor.

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Kızım Yağmur sınav öncesinde düne göre daha sakindi. O, emeği nedeniyle zaten bizim şampiyonumuz. Olabilecek en iyi okul olsun istiyoruz. Sonuçta onun da bizim de ilk büyük sınav tecrübemiz. Sınava gönderene kadar sakinliğimi korudum ama şimdi içimden sürekli dua okuyorum. Molada birbirimizi görmemek üzere bir karar aldık. Karşılaşmamızın ve sınav üzerine konuşmanın kaygıyı artıracağını düşünüyoruz bu yüzden sınav sonrası görüşeceğiz.

Oğlum Ali sakindi ama ben daha heyecanlıyım. Ona giderken kaydırma yapmamasını ve soruları dikkatli okumasını söyledim. Dua okuyarak kendimi yatıştırmaya çalışıyorum. Molada görüşmek için bir yer belirledik ancak stresi artmasın diye sınavla ilgili konuşmayacağız.

Oğlum oldukça sıkı bir hazırlık süreci geçirdi. Oldukça heyecanlı ve stresliydi. Büyük oğlumda da bu süreci yaşadık ama bugün yine de çok heyecanlıyız. Oğlumun şu anki hedefi seçkin okullardan birine yerleşebilmek. Olmazsa da B planına geçeceğiz ve adrese dayalı okula yerleşecek.

Aziz Polat: Bayağı heyecanlıyım. Özellikle ben oldukça tempolu bir yıl geçirdim. Tüm yıl hem okula hem dershaneye getirdim ve götürdüm. Servisçilik yaptığım bir yıl oldu. Babalar günü hediyemi onun güzel puanıyla alacağım.

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İçerde torunum var ben dedesiyim. Kızımız çok çalıştı ve ona inanıyorum. Ona dua ediyorum. Ben hukukçuyum o da dedesinin izinden gelmek istiyor ve hukuk okumak istiyor.

Firuze Alioğlu: Ben teyzesi olarak buradayım. Anne baba çalışıyor ama annesi gibi yanındayım. Sosyal bilimler kazanmasını istiyor. Umarız olur. Heyecanla bekliyoruz.

Oğlumu heyecanla bekliyoruz. Dün gece ben de o da uyuyamadık. Stresli ve tempolu hazırlık süreci bugün bitti. İstanbul Erkek Lisesi’ni kazanmak istiyor.

Mehmet Polat: Babalar günü hediyesi olarak bize umarım iyi bir puan getirir. Ben inşaat mühendisiyim oğlum da mühendis olmak istiyor. Baba mesleğini sürdürecek.

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Metehan Polat (kardeş): Abimi bekliyorum. Ona sınavdan önce “yapabilirsin” dedim. Dua ediyorum.

Mustafa Polat: Seneye ben de LGS’ye gireceğim. Abimi merak ve heyecanla bekliyorum. Bugün bana da tecrübe oluyor.

Ali Talip Koyuncuoğlu (kuzen): Ben geçtiğimiz yıl sınava girdim. Şu an Yeşilköy Anadolu Lisesi’nde okuyorum. Kuzenim içeri girmeden önce ona sınav tavsiyesi verdim.

09.30 SINAV BAŞLADI

LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu şu dakikalarda Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda başladı. 75 dakika sürecek bu ilk oturumda öğrencilere Türkçeden 20, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testlerinden 10’ar olmak üzere toplam 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.

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09.15 KAPILAR KAPANIYOR

Saat 09.15 itibariyle sınav merkezlerinin kapıları kapanıyor. Artık tüm adaylar sıralarına oturuyor ve sınavın başlamasını bekliyor.

Yağmur Kethüdaoğlu: Eğitimci olduğum için bu heyecanlara alışkınım. Kızımı deneme sınavına gönderir bir rahatlıkta gönderdim. Son tavsiyem bildiği sorulardan başlaması oldu. Sınav zor olursa herkese zor olacaktır dedim.

Nazlı Gül: Kızım Simay’ı gönderirken yüreğimden bir parça aktı gitti ancak gururlu uğurladım. O sınava gidince biraz daha sakinleştim o da birkaç soru sonra sakinleşir. Bu demir kapının arkasında durmak daha heyecanlı ve stresli diye düşünüyorum.

09.00 ADAYLAR SINAV MERKEZLERİNE ALINIYOR

Bir kaç dakika önce aileleriyle vedalaşan adaylar okul bahçelerine alınmıştı. Ardından şimdi de sınavların yapılacağı binalara giriyorlar.

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08.45 OKULLAR KALABALIKLAŞMAYA BAŞLADI

Sınav merkezlerinin önünde şu dakikalarda yoğunluk artıyor. Artık adaylar ve aileler için sınav öncesi son dakikalar. Bu dakikalarda adaylar ve aileler neler düşünüyor? İşte bir kaç örnek:

Hazırlık süreci heyecanlı geçti. Spor lisesini kazanmak istiyorum ama o olmazsa sosyal bilimler istiyorum. Bugün de çok heyecanlıyım, ne yapacağımı bilmiyorum. Dün gece düğün vardı orada stresimi attım.

Ali Oğuz (Veli): Okulun yerini bilmediğimiz için erkenden geldik. Tüm gün oğlumu bekleyeceğim. Başarılı olacağına inanıyorum.

Ceylin Sala (öğrenci): Stres yapmamaya özen gösteriyorum çünkü kaygılanırsam işler yolunda gitmeyebilir. Biraz heyecanlıyım. Dün hiç test çözmedim sadece ders dinledim. Çözdüklerimi yanlış çıkarsa motivasyonum düşer diye endişelendim. Anadolu lisesi kazanmak istiyorum. İlerde hukuk okumak istiyorum. Birinci oturumun daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Bugün babalar günü ve babam da beni yalnız bırakmadı.

Meliha Sala (Veli): İlk sınav tecrübemiz çok duygusalım. Tüm gün onu bekleyeceğim.

Ramazan Sala (Veli): Heyecanla bekliyoruz. Kızımın yanında olacağım.

Rüzgar Kul (öğrenci): Kendimi her zamanki gibi hissediyorum. Çoğu denemem iyi geçti. Birkaç gün önce heyecanlıydım ama bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Yazılımla ilgileniyorum. İlerlese de oyun mühendisi olmak istiyorum. Hedefim 380 ve üstünde puan almak.

Murat Kul - Aylin Kul (Veli): İkimizde çok heyecanlıyız. Oğlumuza güveniyoruz. Onun kafası gerçekten farklı çalışıyor ve çok zeki bir çocuk. O nedenle sınavdan da başarıyla ayrılacağını düşünüyoruz.

Hayrunisa Tali (öğrenci): Sınavı kaçırmamak için erkenden geldim ama yine de tedirginim. Ama sınav başlayınca bu geçecek bence. Hedefim herkes gibi iyi bir lise kazanmak. Hazırlık sürecinde bolca deneme çözdüm.

Yağmur Büyükpehlivan (öğrenci): Sınavın iyi geçeceğini düşünüyorum. Yoğun tempolu bir hazırlık süreciydi. Aynı zamanda lisanslı satranç oyuncusuyum ve hepsini birlikte yürüttüm. Bu nedenle zorlandım ve sınavdan sonra çok rahatlayacağım. LGS’de yüzde 1’lik dilime girmek istiyorum. Bugün annem, ablam ve kız kardeşim bana destek verecek.

Melda Büyükpehlivan (veli): Sınava hazırlıklı geldim. Sandalye getirdim. Kızıma güveniyorum.

Zeynep Büyükpehlivan (abla): Tıp 5’inci sınıf öğrencisiyim. Kardeşim de ya benim izimden gelecek ya da mühendislik okuyacak. Ona güveniyoruz.

Ece Büyükpehlivan (kardeş): Ablamın yapabileceğini düşünüyorum. Onun kadar ben de heyecanlıyım.

Sınav öncesi heyecanımı çok düşünmeyerek yenmeye çalışıyorum. Dün gece uykuya dalmakta çok zorlandım ve 4 saat kadar uyuyabildim. Hazırlık sürecinde bu yoğunluğun yalnızca 1 sene olduğunu düşünerek çok çalıştım. 8 ayın nasıl geçtiğini anlamadım. Son 2 ay yalnızca deneme çözdüm. Sınavda paragraf sorularından biraz çekiniyorum matematik sorularının bu sene daha kolay olmasını bekliyorum. Fen ve Türkçenin zor olacağını düşünüyorum 470 puan ve üstü almak istiyorum Kabataş Erkek Lisesi’ni hedefliyorum.

Öznur Donat (Veli): Arda’ya destek olmak beni mutlu ediyor bizi gururlandıran bir çocuk. Heyecanlanmadan sınavı vermesini beklerim. Onun uykusuzluğundan biz de çok etkilendik. Sabah uyanabilmek için 4 telefonda alarm kurduk. Kahvaltıyı hafif yaptı, farklı bir şey yemesini istemedik.

Dershaneye önceki sene başlayarak erkenden hazırlandım. Her gün çok fazla soru çözdüm. Kendime en çok matematik ve fen derslerinde güveniyorum. 430 puan hedefliyorum. Sabah stresli uyandım buraya gelince biraz rahatladım.

Fatma İlhan (Veli): Bizim için çok heyecanlı bir sabah oluyor. Artık onun stresini yatıştırmak için son dokunuşları yapıyoruz. Son günlerde pek üstüne gitmedik. İnşallah sınavı güzel geçecek. Yapabileceğini biliyoruz.