LGS yapılıyor.. Sınav hakkında tüm gelişmeler gün boyunca Hürriyet/Eğitim’de

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10.15 AİLELERİN HEYECANLI BEKLEYİŞİ
Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, anne babalar, kardeşler ya da büyük ebeveynler de dışarda heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Hepsi ilk oturumun sona ermesiyle çocuklarını görmenin ona sınavın nasıl geçtiğini sormanın bekleyişinde. Ancak bazıları çocuklarının motivasyonunun bozulmaması için arada sınavdan hiç bahsetmemeyi tercih edeceklerini söylüyor.
Aziz Polat: Bayağı heyecanlıyım. Özellikle ben oldukça tempolu bir yıl geçirdim. Tüm yıl hem okula hem dershaneye getirdim ve götürdüm. Servisçilik yaptığım bir yıl oldu. Babalar günü hediyemi onun güzel puanıyla alacağım.
Firuze Alioğlu: Ben teyzesi olarak buradayım. Anne baba çalışıyor ama annesi gibi yanındayım. Sosyal bilimler kazanmasını istiyor. Umarız olur. Heyecanla bekliyoruz.
Mehmet Polat: Babalar günü hediyesi olarak bize umarım iyi bir puan getirir. Ben inşaat mühendisiyim oğlum da mühendis olmak istiyor. Baba mesleğini sürdürecek.
Metehan Polat (kardeş): Abimi bekliyorum. Ona sınavdan önce “yapabilirsin” dedim. Dua ediyorum.
Mustafa Polat: Seneye ben de LGS’ye gireceğim. Abimi merak ve heyecanla bekliyorum. Bugün bana da tecrübe oluyor.
Ali Talip Koyuncuoğlu (kuzen): Ben geçtiğimiz yıl sınava girdim. Şu an Yeşilköy Anadolu Lisesi’nde okuyorum. Kuzenim içeri girmeden önce ona sınav tavsiyesi verdim.
09.30 SINAV BAŞLADI
LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu şu dakikalarda Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda başladı. 75 dakika sürecek bu ilk oturumda öğrencilere Türkçeden 20, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testlerinden 10’ar olmak üzere toplam 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.
09.15 KAPILAR KAPANIYOR
Saat 09.15 itibariyle sınav merkezlerinin kapıları kapanıyor. Artık tüm adaylar sıralarına oturuyor ve sınavın başlamasını bekliyor.
Yağmur Kethüdaoğlu: Eğitimci olduğum için bu heyecanlara alışkınım. Kızımı deneme sınavına gönderir bir rahatlıkta gönderdim. Son tavsiyem bildiği sorulardan başlaması oldu. Sınav zor olursa herkese zor olacaktır dedim.
Nazlı Gül: Kızım Simay’ı gönderirken yüreğimden bir parça aktı gitti ancak gururlu uğurladım. O sınava gidince biraz daha sakinleştim o da birkaç soru sonra sakinleşir. Bu demir kapının arkasında durmak daha heyecanlı ve stresli diye düşünüyorum.
09.00 ADAYLAR SINAV MERKEZLERİNE ALINIYOR
Bir kaç dakika önce aileleriyle vedalaşan adaylar okul bahçelerine alınmıştı. Ardından şimdi de sınavların yapılacağı binalara giriyorlar.
08.45 OKULLAR KALABALIKLAŞMAYA BAŞLADI
Sınav merkezlerinin önünde şu dakikalarda yoğunluk artıyor. Artık adaylar ve aileler için sınav öncesi son dakikalar. Bu dakikalarda adaylar ve aileler neler düşünüyor? İşte bir kaç örnek:
Ali Oğuz (Veli): Okulun yerini bilmediğimiz için erkenden geldik. Tüm gün oğlumu bekleyeceğim. Başarılı olacağına inanıyorum.
Ceylin Sala (öğrenci): Stres yapmamaya özen gösteriyorum çünkü kaygılanırsam işler yolunda gitmeyebilir. Biraz heyecanlıyım. Dün hiç test çözmedim sadece ders dinledim. Çözdüklerimi yanlış çıkarsa motivasyonum düşer diye endişelendim. Anadolu lisesi kazanmak istiyorum. İlerde hukuk okumak istiyorum. Birinci oturumun daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Bugün babalar günü ve babam da beni yalnız bırakmadı.
Meliha Sala (Veli): İlk sınav tecrübemiz çok duygusalım. Tüm gün onu bekleyeceğim.
Ramazan Sala (Veli): Heyecanla bekliyoruz. Kızımın yanında olacağım.
Rüzgar Kul (öğrenci): Kendimi her zamanki gibi hissediyorum. Çoğu denemem iyi geçti. Birkaç gün önce heyecanlıydım ama bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Yazılımla ilgileniyorum. İlerlese de oyun mühendisi olmak istiyorum. Hedefim 380 ve üstünde puan almak.
Murat Kul - Aylin Kul (Veli): İkimizde çok heyecanlıyız. Oğlumuza güveniyoruz. Onun kafası gerçekten farklı çalışıyor ve çok zeki bir çocuk. O nedenle sınavdan da başarıyla ayrılacağını düşünüyoruz.
Hayrunisa Tali (öğrenci): Sınavı kaçırmamak için erkenden geldim ama yine de tedirginim. Ama sınav başlayınca bu geçecek bence. Hedefim herkes gibi iyi bir lise kazanmak. Hazırlık sürecinde bolca deneme çözdüm.
Yağmur Büyükpehlivan (öğrenci): Sınavın iyi geçeceğini düşünüyorum. Yoğun tempolu bir hazırlık süreciydi. Aynı zamanda lisanslı satranç oyuncusuyum ve hepsini birlikte yürüttüm. Bu nedenle zorlandım ve sınavdan sonra çok rahatlayacağım. LGS’de yüzde 1’lik dilime girmek istiyorum. Bugün annem, ablam ve kız kardeşim bana destek verecek.
Melda Büyükpehlivan (veli): Sınava hazırlıklı geldim. Sandalye getirdim. Kızıma güveniyorum.
Zeynep Büyükpehlivan (abla): Tıp 5’inci sınıf öğrencisiyim. Kardeşim de ya benim izimden gelecek ya da mühendislik okuyacak. Ona güveniyoruz.
Ece Büyükpehlivan (kardeş): Ablamın yapabileceğini düşünüyorum. Onun kadar ben de heyecanlıyım.
Öznur Donat (Veli): Arda’ya destek olmak beni mutlu ediyor bizi gururlandıran bir çocuk. Heyecanlanmadan sınavı vermesini beklerim. Onun uykusuzluğundan biz de çok etkilendik. Sabah uyanabilmek için 4 telefonda alarm kurduk. Kahvaltıyı hafif yaptı, farklı bir şey yemesini istemedik.
Fatma İlhan (Veli): Bizim için çok heyecanlı bir sabah oluyor. Artık onun stresini yatıştırmak için son dokunuşları yapıyoruz. Son günlerde pek üstüne gitmedik. İnşallah sınavı güzel geçecek. Yapabileceğini biliyoruz.