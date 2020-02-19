LGS ve YKS’ye girecek depremzede öğrencilere telafi eğitimi

Deprem nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik telafi eğitimi başlatıldı. Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla öğrencilere yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) uzmanları ve rehber öğretmenlerin yürüttüğü destek çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından deprem nedeniyle okulların tatil olduğu ilde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12’nci sınıf öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açıldı. 188 okulda verilen kurslarda 6 bin 288 öğrenci telafi eğitimi görüyor.

‘HAFTANIN 7 GÜNÜ 6 SAAT EĞİTİM VERİYORUZ’

Üniversite Mahallesi'nde hasar tespit komisyonunun kararıyla yıkılan Elazığ Ortaokulunun 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerine de Esentepe mevkiisinde yeni açılan Cemal Gürsel İlkokulunda destekleme ve yetiştirme kursları veriliyor. Okul müdürü Mahmut Karadağ, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için destekleme ve yetiştirme kursları başlatıldığını söyledi. Okul binasının yıkılması nedeniyle valilik ve il milli eğitim müdürlüğünün Cemal Gürsel İlkokulu binasında eğitime devam edilmesini kararlaştırdığını anlatan Karadağ, şöyle konuştu:

"LGS’ye hazırlanan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için hafta içi yetiştirme, hafta sonları ise destekleme kursları veriyoruz. 8’inci sınıftaki 110 öğrenciye yapımı yeni tamamlanan, depreme dayanıklı okulda fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik ve İngilizce derslerinde haftanın yedi günü 6 saat eğitim veriyoruz. Eğitime okulumuz öğrencisi olmayan mahalledeki diğer öğrenciler de faydalanıyor."

‘LGS'DE ELAZIĞ'DAKİ ÖĞRENCİLERE EK PUAN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Öğrencilerden Kader Börük, deprem nedeniyle il genelinde okulların tatil edilmesi nedeniyle LGS'ye girecek öğrenciler olarak diğer öğrencilere göre derslerden geri kaldıklarını söyledi. Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle endişelerinin sürdüğünü belirten Börük, "Deprem mağduru olduğumuz için LGS'de Elazığ'daki öğrencilere ek puan verilmesini istiyoruz" dedi.

Aleyna Aktaş ise depremde büyük korku yaşadığını, sarsıntı olacak diye evde oturmaya korktuğunu anlattı. Aktaş, "İki gün eve giremediğimiz için geceyi arabada geçirdik. Deprem olacak düşüncesiyle evde ders çalışamıyoruz. Okuldaki telafi eğitiminin bize çok faydası oldu" diye konuştu.