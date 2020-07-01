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Eğitim
Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

LGS ve YKS sınav görev ücretleri ne zaman yatacak 2020?

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LGS ve YKS sınav görev ücretleri ne zaman yatacak 2020?
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LGS ve YKS sınavında görevli olarak yer alan öğretmenler, sınav görev ücretlerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Alınan görev durumuna göre çeşitlenen YKS ve LGS sınav görev ücretleri, öğretmenlerin hesabına yatırılıyor. Peki, LGS ve YKS sınav görev ücretleri ne zaman yatacak? İşte, o konuda bazı bilgiler

YKS ve LGS sınav görev ücreti son günlerde pek çok eğitimcinin araştırdığı konu olmaya başladı. LGS ve YKS sınav görev ücretleri ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında ücretler ve ne zaman yatacağına dair bazı bilgiler

2020 YKS için görevli öğretmenlere ödenecek ücretler;

Bina Sınav Sorumlusu 369 TL,
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 246 TL,
Bina Yöneticisi 246 TL,
Bina Yönetici Yardımcısı 221 TL,
Salon Başkanı 221 TL,
Gözetmen 184 TL,
Yedek Gözetmen 147 TL,
Yardımcı Engelli Gözetmen 246 TL alacak.

ÖSYM'nin ortalama 2 hafta içerisinde ücretleri yatırması bekleniyor.

Salon Başkanı: 203,02 TL
Gözetmen: 196,86 TL
Yedek Gözetmen: 147,65 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 247,08 TL

LGS'de sınav ücretlerinin Temmuz ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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