LGS ve YKS adaylarına uzman rotası

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Milyonlarca öğrenci bu yıl öğrenim hayatlarının dönüm noktası olan merkezi sınavlara hazırlanacak. 2024 LGS’de başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906’sı sınava katıldı. YKS’de yaklaşık 3 milyon aday iyi bir üniversiteye yerleşebilmek için ter döktü. Önümüzdeki yıl da benzer hedeflerle merkezi sınavlara girecek olan adaylar arasında işi baştan sıkı tutanlar daha şanslı. Çünkü, “daha nasıl olsa sınava aylarca zaman var” deyip çalışmaya başlamayı erteleyenlerin zaman ilerledikçe yarıştan kopma ihtimalleri yükselecek. Peki sistemli çalışmanın başarının anahtarı olarak görüldüğü merkezi sınavlara hazırlık için bu günlerden nasıl bir çalışma planı yapılmalı?. Çalışmaya nereden başlanmalı, 8 aylık strateji nasıl belirlenmeli ve çalışma temposu ne zaman artırılmalı? Bu soruları yönelttiğimiz sorulara yanıt aradık. Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, başarı hedefleyen adaylara, sık düşülen hataları hatırlatarak sınava mental olarak hazırlanmanın 5 koşulunu anlattı:

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1-ÖNCE DOĞRU SORUYU SORUN

Adayın öncelikle kendine ’Ben bu sınavı kazanmak istiyor muyum?’ sorusunu sorması gerekir. Eğer cevap ‘evet’ ise burada ikinci soru ‘başarılı olmak için ne yapmalıyım?’ olmalı. Başarı tesadüf olamaz. Başarılı olabilmek için zamanı iyi yönetmek gerekir. Zamanı iyi yönetmek de ne zaman ne yapacağını bilmek demektir.

2- AİLEYİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Başarıya ulaşmada ailenin de büyük rolü olduğunu unutmamak gerekir. Kesinlikle ailenizle iletişiminizi kesmemelisiniz. Onlarla daha iyi diyalog kurmak için ’Anne baba benim için çok şey yaptığınızı biliyorum. Ancak izin verin kendi mücadelemi kendim vereyim’ demeli ama onların da size moral vermek için gösterdiği çabayı görmezden gelmemelisiniz.

3- KENDİNİZE DÜRÜST OLUN

Merkezi sınavlarda başarılı olmak için önemli anahtarlar var. Öncelikle cesur olmak ve ‘ya kazanamazsam’ diye korkmamak önemli. Dürüst olmak ve kendinizi aldatmamak da kıymetli püf noktalarından. ‘Ben yeteri kadar çalışmıyorum’ cümlesini kendinize dürüstçe söyleyin. Bu dürüstlüğü göstermezseniz kaybedersiniz. Bu nedenle kendizini kontrol edin. Eksiklerinizi tarafsız bir gözle görmeye çalışın. Size yardım edecek en büyük güç yine sizsiniz.

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4- KİTAP OKUMA-PARAGRAF SORULARI İLİŞKİSİ

Merkezi sınav soruları artık uzun paragraflarla hazırlanıyor. Sadece sözel dersler değil; matematik, fen gibi sayısal derslerde de uzun sorular var. Sistem kitap okuyanla okumayan adayları ayırmak istiyor. Dolayısıyla elinizden geldiğince kitap okumaya çalışmalısınız. ‘’Hiç zamanım yok ‘’ dediğinizi duyar gibiyim. Fakat metin okumak hayatınızın bir parçası olmalı. Göreceksiniz, işiniz çok kolaylaşacak. Mesela başarıya ulaşmış ünlü kişilerin ve sporcuların hayat hikayelerini okumak sizi motive edebilir. Özellikle sporcuların yaşam öyküleri çok etkileyici olabiliyor.

5-HAYAL KURMAK GÜÇLENDİRİR

Merkezi sınavlarda ölçülen tek şey bilgi değil. Şans ve soğukkanlılık da sınav anında öğrenciye büyük katkı sağlıyor. Bu sınavları kazananlardan öneri almak, onlarla konuşmak da sizi motive edecektir. Zaman zaman on yıl sonrasıyla ilgili güzel hayaller kurmak da hem dinlendirici hem de motive edici olur. Son söz. Sevdiğiniz uğraşlara da zaman ayırın. Telefonunuz olmadan eğlenin. Özellikle doğa yürüyüşleri yapın. Film izleyin ama bir mesainiz olduğunu da unutmayın.

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DERS ÇALIŞMANIN PÜF NOKTALARI

Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, merkezi sınavlara mental hazırlık için verdiği ipuçlarının yanı sıra ‘çalışmaya nasıl ve nereden başlayacağım?’ ve ‘çalışma temposunu ne zaman artırmalıyım?’ sorularıyla kafa karışıklığı yaşayanlara da şu önerileri sıraladı:

* Ders anında öğretmeni çok dikkatli dinlemeli, dikkatinizin dağılmaması için mutlaka not tutmalısınız.

* Dersten sonra aynı gün içinde mutlaka konunun tekrarını yapmalısınız aksi takdirde işiniz zorlaşır.

* Konuyu anlamadan kesinlikle soru çözümüne geçmemelisiniz. Anladığınızda ise önce ‘çözümlü sorulardan’ başlamalısınız.

* Konuları ezberlememeli, temel kavramları öğrenmelisiniz. Kavramları öğrendiğinizde o konuyla ilgili soruları çözebileceğinizden emin olabilirsiniz.

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* Derslerle ilgili temel bilgileri unutmamak için genel tekrar yapmalısınız. Bu tekrarlarda soru çözmelisiniz.

* Piyasadaki tüm soru bankalarına çalışmak yerine, ders öğretmenlerinizin tavsiye ettiği kitaplarla çalışmalısınız. Çok kolay soruların yararının olmayacağını bilmelisiniz.

* Bazı öğrenciler hep kendilerine kolay gelen konuları ve sevdikleri dersleri çalışmayı sever. Konu veya ders seçmemeli, bütün konuları öğrenmek için çaba göstermelisiniz.

* Size zor gelen konuları küçük parçalara bölerek çalışmalısınız. Böylelikle parçaları öğrendiğinizde, konunun bütününü de öğrenmiş olacaksınız.

* Test çözerken mutlaka zaman tutmalısınız. Aksi takdirde gerçek sınavda zaman problemi yaşama ihtimaliniz doğar.

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* Az bildiğiniz ya da bildiğinizden pek emin olmadığınız konulara ağırlık vermelisiniz. Yapamadığınız soruları ikonu tekrarı ve yeni sorular çözerek telafi etmeye çalışmalısınız.

Bu konuda girdiğiniz deneme sınavları rehberiniz olacaktır. Uzun zalışma süreci içinde sizi çok zorlayan soruları saklayıp sınava yakın zamanlarda kendinizi tekrar denemelisiniz.