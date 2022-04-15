LGS ve YKS adaylarına 12 milyon kitap

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TÜM eğitim kademelerindeki öğrenciler için ek kaynak yayınlayan MEB, şu ana kadar 24 milyon yardımcı kitabı öğrencilere ulaştırdı. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için yardımcı kaynaklar kitaplaştırıldı. Çalışma kapsamında 12 milyon kitap bastırılarak 8. ve 12’nci sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak özetle şunları söyledi: “Salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ederken hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan kayıpları telafi edebilmek için yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı almıştık.

DEVASA YARDIMCI KAYNAK DESTEĞİ

Tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştırmaya başladık. Öğrencilerimize şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağı ulaştırdık. Şimdi de haziran ayında gerçekleşecek LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için devasa yardımcı kaynak desteği sağlıyoruz. Bu ayın sonuna kadar 12 milyon yardımcı kaynak kitabı, 8. ve 12’nci sınıf öğrencilerimize ücretsiz dağıtmış olacağız. 2022 sonuna kadar öğrencilerimize 100 milyon yardımcı kaynak kitap dağıtacağız.”