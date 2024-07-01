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LGS tercihlerinde nelere dikkat etmeli?

Güncelleme Tarihi:

#Liselere Geçiş Sistemi#Konuk Yazar#Elif Ulu
LGS tercihlerinde nelere dikkat etmeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 17:59

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

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Kimi öğrenci hedeflediği kimi öğrenci ise beklentisinin altındaki bir puanla karşılaştı. Şimdi ise sınava katılan 992 bin 906 aday için tercih zamanı. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu, LGS puanlarının eğitim yolculuğunun sadece bir parçası olduğunu hatırlatarak asıl önemli kısmın doğru liseyi seçmek olduğunu söylüyor. Doç. Dr. Ulu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında hem adaylara hem de ailelere tercih dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için ipuçları veriyor.

DOÇ. DR. ELİF ULU’NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

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#Liselere Geçiş Sistemi#Konuk Yazar#Elif Ulu

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