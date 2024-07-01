LGS tercihlerinde nelere dikkat etmeli?

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Kimi öğrenci hedeflediği kimi öğrenci ise beklentisinin altındaki bir puanla karşılaştı. Şimdi ise sınava katılan 992 bin 906 aday için tercih zamanı. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu, LGS puanlarının eğitim yolculuğunun sadece bir parçası olduğunu hatırlatarak asıl önemli kısmın doğru liseyi seçmek olduğunu söylüyor. Doç. Dr. Ulu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında hem adaylara hem de ailelere tercih dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için ipuçları veriyor.

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