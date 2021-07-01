LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Tercihlerimizi hangi tarihler arasında ve hangi adresten yapacağız?

Tercihlerinizi, 05-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar e-Okul Sistemi üzerinden (https://e-okul.meb.gov.tr) veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne velinizle birlikte başvurarak yapabilirsiniz.

Tercihlerimi onaylatmam gerekiyor mu?

Tercihleriniz okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Ancak velinizin ilgili ortaokul müdürlüğüne başvurup tercih bilgilerinizi imzalaması gerekir. Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinizin iki nüsha çıktısı okul müdürlüklerince alınıp velinize imzalatıldıktan sonra bir nüshası okulda saklanacak diğer nüshası velinize verilecektir. Veliniz düzeltme veya iptal işlemi için tercih sureleri içerisinde okul müdürlüğünce başvurabilir.

Tercih ye yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirme nasıl yapılacak?

Tercih ye yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velinizin tercih ye yerleştirme işlemleri suresince bu adresleri takip etmesi gerekmektedir.

KAÇ GRUPTA TERCİH YAPABİLİRİM?

* Merkezi sınava girdiyseniz,

- Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar

- Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve

- Pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilirsiniz.

* Merkez Sınava girmediyseniz,

- Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve

- Pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilirsiniz.