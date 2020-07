LGS tercihleri başlıyor

Bu konudaki telaşınızı gidermek için hemen son iki yılın karşılaştırmasını yapalım.

2019 2020 Sınava Giren Aday sayısı 1.029.555 1.472.088 Artış Oranı Yüzde 43 2019 2020 LGS ile Yerleştirilen/Yerleştirilecek Aday Sayısı 139.600 213.728 Artış Oranı Yüzde 52

TERCİH SAYISININ ARTTIRILMASI AVANTAJ

Görüldüğü gibi yerleştirilecek öğrenci artış oranı, sınava giren öğrenci artış oranından daha fazla. Sınavla öğrenci alacak okullar için tercih edilebilecek okul sayısının beşten 10’a çıkarılması özellikle okul sayısının çok olduğu büyük şehirlerde yaşayan veli ve öğrenciler için önemli bir avantaj. Örneğin; Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl Anadolu liselerine yerleştirilen öğrenci sayısı 42 bin 460’dı. Bu yıl 71 bin 970 olacak. Bu durumda yerleştirilen öğrenci sayısındaki artış oranı yüzde 69.5. Dolayısıyla telaşa düşmenize gerek yok, okulların geçen yılki yüzdelik dilimlerini kullanarak rahatlıkla tercih yapabilirsiniz.

Merkezi tercih sistemiyle ilgili bilmeniz gerekenler

- Tercih listenizde en çok 10 okula yer verebilirsiniz.

- Tercih listenize alacağınız okulları dört ayrı okul türünden (fen ve sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, imam hatip liseleri) karma olarak seçebileceğiniz gibi sadece bir okul türünden de (Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesi tercih robotunu kullanarak) seçebilirsiniz.

- Seçeceğiniz okulları belirlerken kendi yüzdelik diliminize denk gelen okulu 6’ncı veya 7’nci sıraya gelecek şekilde belirleyiniz. İlk beş veya altı okulu kendi yüzdelik diliminizden daha yüksek okullara son dört okulu kendi yüzdelik diliminizden daha gerideki okullara ayırın.

- Ancak ilk yüzde 4’lük dilimden öğrenci alan okulların kontenjanları fazla artmamış olduğundan yüzdelik diliminize denk gelen okula 5’inci veya 6’ncı tercihinizde yer vermenizde fayda var.

Başka bir ifadeyle yüzde 4.10’luk yüzdelik dilimdeki bir öğrenci, birinci tercihini en yüksek yüzde 1.50’lik dilimdeki okullardan, en düşük tercihini yüzde 6’lık dilimdeki okullardan yana kullanmalı diğer tercihlerini de bu aralıktaki okullara ayırmalı. Bu şekilde tercih yapan öğrenciler açıkta kalma riskini ortadan kaldırmış olur.

ÖRNEK TERCİH LİSTESİ

Öğrencinin yüzdelik dilimi: Yüzde 4.10

Tercih listesine almak istediği okullar: Fen lisesi, Anadolu lisesi

Tercih yapmak istediği ilçeler: İstanbul Avrupa Yakası

Bu öğrencinin seçebileceği okullar:

1- Pertevniyal And. (1.50) / Şehremini And.(1.99)

2- Yeşilköy And. (2.26) / Hasan Polatkan And ( 2.44)

3- Beşiktaş Atatürk And. (2.69) / Nişantaşı And. (2.94)

4- Bahçlievler And.İng (3.02) / Çemberlitaş And. (3.27)

5- Büyükşehir Hüseyin Yıldız And. (3.58) /Bayrampaşa Suat Terimer And.(4.22)

6- Florya Tevfik Ercan And.( 4.30) / Şişli Nişantaşı Nuri Akın Anadolu (4.76)

7- Zeytinburnu Semiha Ayverdi And. (4.85) / Bahçelievler Dedekorkut And.(5.68)

8- Bakırköy Ataköy Cumhuriyet And.(5.87) / Zeytinburnu Adile Mermerci And.(6.36)

9- Avcılar Süleyman Nazif And.(6.41) /Gaziosmanpaşa And. (7.06)

10- Şişli And (7.59)

TERCİH LİSTENİZİ OLUŞTURURKEN DİKKAT!

- Aynı puan grubundaki okullardan evinize yakın olanı tercih edin.

- Okulun hazırlık sınıfı olup olmadığına ve birinci yabancı dilinin ne olduğuna bakmayı ihmal etmeyin.

- Pandemi sürecini de gözeterek daha az öğrenci alan okullara listenizde öncelik verin.

- Tercih listenizi oluşturduktan sonra seçebileceğiniz okullara giderek okul yöneticilerinden okulla ilgili bilgi alın.

* Okulun teknik donanımı,

* Pandemi sürecinde öğrencilerine verdiği hizmet,

* Okulun sizin beklentilerinize uygun olup olmadığı,

* Okula ulaşım durumu.

- Son kararınızı verdikten sonra içiniz rahat bir şekilde oluşturduğunuz listenizle birlikte kendi okulunuza giderek listenizi onaylatın.

HATİCE YILMAZ KİMDİR?

Köy Enstitülü bir öğretmenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini Giresun’un bir kasabasında bitirdi. Ortaokul ve liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesi’nde, yükseköğrenimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı. Salih Yılmaz ile evli. Eğitim sektöründe yer aldığı için eşiyle birlikte hiç biri evlerinde büyümemiş olsa da binlerce çocukları olduğunu düşünüyorlar. Çocukluk ideali öğretmenlik olan Yılmaz, şartlar gereği bu hayalini gerçekleştiremese de 30 yıldır eğitim sektöründe çalışıyor. Eğitim koordinatörü olarak sürdürdüğü görevi gereği Türkiye ve dünyada eğitimin tüm alanlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edip bunları okul sistemi içine adapte etmek için çalışmalar yapıyor.