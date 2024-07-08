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LGS tercih sürecinde ailelerin çocuklarına yaklaşımı nasıl olmalı?

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#LGS#Konuk Yazar#Prof. Dr. Ali Eryılmaz
LGS tercih sürecinde ailelerin çocuklarına yaklaşımı nasıl olmalı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 12:49

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 28 Haziran’da açıklandı.

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Sınav stresi ve sonuç heyecanı derken hem adaylar hem de ebeveynler şimdi de zorlu tercih sürecinin tam ortasında. Aileler çocuklarının gelecekleri için en doğru kararı vermeye çalışırken, adayların kafa karışıklığı sürüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, ebeveynlerin bu süreçte çocuklarıyla açık iletişim kurmaları gerektiğine dikkat çekerek onlara güven vermeleri gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Eryılmaz, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ebeveynlere tercih süreciyle ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

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#LGS#Konuk Yazar#Prof. Dr. Ali Eryılmaz

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