LGS tarihi belli oldu

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7’de katıldığı Başkent Kulisi adlı programda eğitim gündemini değerlendirdi. Bakan Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de uygulanacağını açıkladı.

Son günlerde yaşanan öğretmen şiddetine değinen Özer, “Okullarımızda öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Ve tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil, İzmir’deki olayı da, bakan ve valilerimizle, il milli eğitim müdürlerimizle takip ediyoruz. Yani herkes için, çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur” dedi.

OKUL ÖNCESİNE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğine de değinen Bakan Özer bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

“Tüm eğitim sistemlerindeki en büyük problem fırsat eşitliğidir. Yani sosyoekonomik arka planına bakmadan herkesin nitelikli eğitime erişimi ve aynı imkanlara ulaşabilmesidir. Okullardaki akademik başarı sadece okul ortamına bağlı değil. Ailenin sosyoekonomik seviyesiyle de doğrudan ilişkili. Ebeveyninin eğitim seviyesi, gelir seviyesi, evindeki kitap sayısı velinin çocuğuna sunmuş oldukları akademik başarıyı doğrudan etkiliyor. Bizim bunlara yapacağımız bir şey yok ama bir şey yapabiliriz; okul öncesi eğitime erişimde eşitsizlikleri kaldırırsak ve erişim kapasitesini arttırırsak çocuk ilkokul 1’e geldiği zaman diğer öğrenciler arasındaki hazırbulunuş farklarını minimize edebiliriz. Bunun için hedefimizi koyduk 2022’nin sonunda üç yaşındaki yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye ,4 yaş grubundaki yüzde 35 okullaşma oranını yüzde 70’e, 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını yüzde 100’e ulaştırmayı hedefliyoruz.

Haberin Devamı

40 BİN YENİ ANASINIFI

2022 yılında Şubat ikinci dönemin başlangıcında 3 bin tane anaokulu yapacağız. 40 bin tane de yeni ana sınıfı yapacağız. Bunun 5 binini 2022’nin ikinci döneminin başlangıcında yetiştireceğimizi vaat etmiştik, onu bugün itibarıyla yaptık. Yani 5 bin ana sınıfı 2021 bitmeden tüm Türkiye’de açıldı ve 87 bin yeni öğrencimiz bu imkandan yararlanmaya başladı.”

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN AVANTAJLARI

Bir buçuk ayda 164 tane mesleki eğitim merkezi kurduklarını ve tüm OSB’lerde mesleki eğitim verdiklerini hatırlatan Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezi’nde olmanın üç avantajı var. Birincisi kaydolmak için ortaokul mezunu olmak yeterli. Mesleki eğitim merkezinde 30 yaşındaki bir vatandaşımızı da katılabilir. İkincisi mesleki eğitim merkezinde her ay asgari ücretin üçte biri kadar ücreti öğrenciler alıyor. 25 Aralık’ta yasalaştı bu durum. Bu düzenlemeyle bu yük işverenin üzerinden tamamen kaldırıldı. Artık mesleki eğitime devam eden herkes asgari ücretin üçte biri kadar ücret alırken işveren hiçbir katkıda bulunmayacak. Tamamını devlet karşılayacak. Bu kırılma noktasıdır. Bir de dört yıl boyunca iş kazalarını ve meslek hastalıklarına karşı da sigorta alabiliyorlar. Artık OSB’lerdeki mesleki eğitim merkezleri bu avantajdan yararlanacak. Iş verene hiçbir yük olmayacak" dedi.