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LGS tarihi 5 Haziran

#LGS#MEB#Sınav
LGS tarihi 5 Haziran

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de uygulanacağını açıkladı.

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Kanal 7’de katıldığı Başkent Kulisi adlı programda eğitim gündemini değerlendiren Bakan Özer, son günlerde yaşanan öğretmen şiddetine de değinerek, “Okullarımızda öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Ve tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil, İzmir’deki olayı da bakan ve valilerimizle, il milli eğitim müdürlerimizle takip ediyoruz. Yani herkes için, çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur” dedi.

OKUL ÖNCESİNE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğine de değinen Bakan Özer, şunları söyledi: “2022 yılında Şubat ikinci dönemi başlangıcında 3 bin tane anaokulu yapacağız. 40 bin tane de yeni ana sınıfı yapacağız. Bunun 5 binini 2022’nin ikinci döneminin başlangıcında yetiştireceğimizi vaat etmiştik, onu bugün itibarıyla yaptık. Yani 5 bin ana sınıfı 2021 bitmeden tüm Türkiye’de açıldı ve 87 bin yeni öğrencimiz yararlanmaya başladı.”

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#LGS#MEB#Sınav

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