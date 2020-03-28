LGS soruları bu konulardan çıkacak

Bu açıklamanın ardından sınavda çıkacak konuları araştırdım. İşte adayların ay ay işlediği konulardan hareketle öğrendiğim kadarıyla sınavda sorumlu oldukları konular:

FEN BİLİMLERİ

Eylül: Mevsimler ve İklim (Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminler, dünyanın dönme ekseni, iklim ve hareketleri, iklim ve hava olayları arasındaki farklar)

Ekim: DNA ve Genetik Kod (DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini nasıl eşlediği, kalıtım, tek karakter çaprazlamaları, akraba evliliklerinin genetik sonuçları, mutasyon ve modifikasyon)

Kasım: DNA ve Genetik Kod (Canlılar ve yaşam, mutasyon, adaptasyon, basınç, fiziksel olaylar)

Aralık: Madde ve Endüstri (Periyodik sistem, metal, yarımetal ve ametal elementler, fiziksel ve kimyasal değişimler)

Ocak: Madde ve Endüstri (Kimyasal tepkimeler, bileşkenlerin kimyasal tepkime sonuçları, asitler ve bazlar, günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeler, asit yağmurlarının malzemeler üzerine etkileri, önlenmesi)

MATEMATİK

Eylül: Sayılar ve İşlemler (Çarpanlar ve katları, üslü ifadeler, tam sayılar, EBOB, EKOK, üslü ifadelerin temel kuralları, pozitif sayıların tam sayı çarpanları)

Ekim: Sayılar ve İşlemler (Çok büyük ve küçük sayıların bilimsel gösterimi, kareköklü ifadeler)

Kasım: Sayılar ve İşlemler (Ondalık ifadeler, gerçek sayılar, rasyonel ve irrasyonel sayılar)

Aralık: Olasılık (Basit olayların olma olasılığı)

Ocak: Cebir (Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, cebirsel ifadelerin çarpımı)

İNGİLİZCE

Eylül: Friendship

Ekim: Teen Life

Kasım: In the Kitchen

Aralık: On the Phone

Ocak: The Internet

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Eylül: Kader İnancı (Kader ve kaza inancına yönelik ayet ve hadisler)

Ekim: Kader İnancı (Kaza ve kaderle ilgili kavramlar, Hz.Musa’nın hayatı, Ayet-el Kürsi anlamı)

Kasım: Zekat ve Sadaka (Zekat ve sadaka ibadetinin ayet ve hadislerle açıklanması)

Aralık: Zekat ve Sadaka (Zekat, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemi, Hz.Şuayb’in hayatı, Maun süresi)

Ocak: Din ve Hayat (İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefler)

YKS KAPSAMI NE OLACAK

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınav (YKS) tarihleri ve kapsamı da bu yıl üniversite adaylarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu konuya önceki gün açıklık getirdi. YKS’nin 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirterek, “Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır” dedi. Saraç sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şekilleneceğini açıklayarak, “Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır” diye konuştu. Ardından dün de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi: “YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12’nci sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.”

UZMANLAR: ELEYİCİ SORULAR AZALACAK

Mİlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) yüz yüze işlenen konulardan soru sorulacağını, ikinci dönem konularının sınava dahil olmayacağını açıklamıştı. Bakan Selçuk, dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adayların da 12’nci sınıfın ikinci döneminde işlenecek konulardan sorumlu olmayacağını belirtti. Bu gelişmeleri Hürriyet’e değerlendiren uzmanlar, üniversiteye girişte kolay soruların sınavın seçiciliğini azaltabileceğini bunun da bir yığılmaya neden olabileceğini söyledi.

EN ZOR KONULAR ÇIKARILDI

Vural Aksankur (Eğitimci): Mezun adaylar, daha tecrübeli oldukları için türev ve integral konularını daha iyi yapabiliyorlardı ve bu nedenle avantajlılardı. Şimdi mezunların avantajı kalkmış oldu. Mezunlar ve 12’nci sınıflar daha eşdeğer hale geldiler. Bu durum ikinci oturum AYT’yi etkileyecek. AYT’de integral, türev konuları bu sınavın en ağırlıklı kısmını oluşturuyordu. Bunlar sorulmayacak. Bu durumda sınav konuları daha kolaylaştı. Sorular kolay olduğunda sınavın seçiciliği azalır. LGS’de de sınav konuları birinci döneme sıkıştırıldığı için 7’nci ve 6’ncı sınıf konularından da bazı sorular sorulabilir. TEOG zamanında konular az olduğu için sorular kolay oluyor, seçicilik azalıyordu. 10 konudan soru sormakla, 5 konudan soru sormak farklı. Konular daralırsa sınavın seçiciliği azalabilir. Genel hakimiyet ölçülemiyor. Özellikle matematikte belli konularda yığılma olacak, bu sınavın seçiciliğini etkileyebilir.

SÖZELİ ETKİLEMEYECEK

Onur Soğuk (Eğitimci): Bu gelişmeler YKS’de daha çok kimya, biyoloji ve matematik gibi sayısal dersleri etkileyecek. Öğrencilerin zorlandığı konulardan bazıları olmayacak. Matematikte türev, ingtegral gibi, biyolojide bitki biyolojisi gibi konular sınavda sorulamayacak. Yine zorlanılan organik kimya alanından soru gelmeyecek. Sözel dersler de öğrencileri etkileyecek konu daralması yok. Sınava girecekler AYT’de bu daraltılan kısımlara ağırlık vermeli. Konu sınırlaması olduğu için ÖSYM’nin daha seçici sorular sorması gerekebilir. Sekiz dönemin yedi buçuğundan sorumlu olacaklar. Ayrıntılı çalışmalarında fayda var. TYT’de 9 ve 10’uncu sınıftan sorular geldiği için geçmiş yıllardaki gibi olacak. LGS çok daraldı. Örneğin, basit makineler konusu çıkmayacak. Sadece 8’inci sınıf bazında yapılıyor. Onun da sadece birinci döneminden konular var. Bu sınavın seçiciliğinin yüksek olması lazım. Yoksa yığılma olur.

TYT GEÇMİŞTEKİ GİBİ

Salim Ünsal (Eğitimci): TYT’de geçmiş yıllardaki gibi olacak. AYT’de ikinci dönem işlenen birkaç konu olmayacak sadece. Bu AYT konularının yüzde 50’sini kapsamıyor. Bazı konular dahil edilmedi ama var olan konuların birçoğundan adayları ölçebilecek sorular sorulabilir. Esas etkilenen LGS olacak. Yarım dönemlik bir içerikle soru sorulacak. Orada da şöyle bir avantaj var. İki yıldır ‘yeni nesil sorular’ dediğimiz sorular yer alıyor. Düşünce, mantık, analiz becerilerini ölçen sorgulayan sorular. AYT’de olduğu gibi konu bağımlısı bir sınav değil.