LGS soru kitapçıkları yayımlandı

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Sınav 15 Haziran Pazar günü iki oturum hâlinde tamamlandı. Bu yıl sınava toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ’DA

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan 40 soruluk sayısal bölüm uygulandı.

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Sınav sonrası cevap anahtarları Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını16 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan alabilecek. Merkezî sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. Aynı gün, liselere yerleştirme sürecine ilişkin “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” da yayımlanacak.

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Sözel kitapçık için tıklayın

Sayısal kitapçık için tıklayın