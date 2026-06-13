LGS soru kitapçıkları cevap anahtarı yayınlandı

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Millî Eğitim Bakanlığınca 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, ülke genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde tamamlandı.

Bu yıl LGS kapsamındaki merkezî sınava 8’inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

İki oturum hâlinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı.

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İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.

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Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlandı.

Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak ve tercih süreci başlatılacak.

Sözel Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

Sayısal Bölüm Kitapçığı için tıklayınız