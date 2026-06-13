×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLEREğitimLGS soru kitapçıkları cevap anahtarı yayınlandı

LGS soru kitapçıkları cevap anahtarı yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#LGS#MEB
LGS soru kitapçıkları cevap anahtarı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 14:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Haberin Devamı

Millî Eğitim Bakanlığınca 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, ülke genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde tamamlandı.

Bu yıl LGS kapsamındaki merkezî sınava 8’inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

İki oturum hâlinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Haberin Devamı

 Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlandı.

 Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

 LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak ve tercih süreci başlatılacak.

Sözel Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

Sayısal Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#LGS#MEB

BAKMADAN GEÇME!