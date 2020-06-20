LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinden yayınladı.
SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
‘TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamayı yaparak öğrencilere şöyle seslendi:
“2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına //meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle