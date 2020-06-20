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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.06.2020 - 14:16,Son Güncelleme:

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

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LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinden yayınladı.

SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

‘TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamayı yaparak öğrencilere şöyle seslendi:
“2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına //meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız.”

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