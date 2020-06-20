LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

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‘TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamayı yaparak öğrencilere şöyle seslendi:

“2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına //meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız.”