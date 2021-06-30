LGS sonuçlarını okuma kılavuzu

1) SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

LGS Sonuçları adaylara Milli Eğitim Bakanlığı’nın web adresindeki sınav sonuç erkanından duyuruluyor. Bunun için adayların bakanlık tarafından ilan edilen web adresine ya da linke erişmeleri gerekiyor. Adaylar TC kimlik ve şifre bilgileri ile ya da e-devlet erişim bilgileri ile sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyorlar. Adaylara posta yoluyla bir sonuç belgesi gönderilmiyor.

2) KİMLİK BİLGİLERİ NASIL KONTROL EDİLİYOR?

Görüntülediğiniz sonucun size ait olup olmadığına bakmanız gereken bölüm kişisel bilgileriniz olduğu bölüm. Bu bölümde TC Kimlik numaranız, adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz yer alıyor. Eğer açtığınız sonuç belgesi sizin kişisel bilgilerinizi içermiyorsa size ait doğru sonuç belgesini görüntülemek için doğru bilgileri sisteme girerek yeniden görüntülemeniz gerekiyor.

3) ESAS PUAN VE YÜZDELİK DİLİM NE ANLAMA GELİYOR?

Bu bölüme sınav performansınızın amel defteri de diyebiliriz. Sınavda gösterdiğiniz başarıya göre hesaplanan puanınız ve yüzdelik diliminizi bu bölümde görebiliyorsunuz. Zaten tercih sürecinde de puanla yerleşeceğiniz okullara girişte de bu puanlar kullanılıyor.

LGS’de puanlar 500 üzerinden tanımlanıyor. Puanınız 500’e ne kadar yakınsa başarınız o ölçüde yüksek, ne kadar uzaksa o ölçüde düşük oluyor. Sınavda 500 tam puanı ancak sınav birincilerinin aldığını söyleyebiliriz. Her ne kadar sınavla bir liseye yerleştirme için referans alınan değer puan olsa da tercihlerin puandan ziyade yüzdelik dilimler dikkate alınarak yapılmasının daha doğru olacağını belirtiyoruz. Puanların nispi değerleri yıldan yıla değişmesine rağmen yüzdelik dilimlerde değer değişimi puana göre daha az gerçekleşiyor ve aday öğrenciye daha sağlıklı bir bilgi sunuyor.

YÜZDELİK DİLİM ÖNEMLİ

Yüzdelik dilim, sınava katılan adayların tamamının yüzlük bir skalada bir dilime düşen eşit öğrenci sayısının ne kadar olduğu mantığı ile hesaplanıyor. Örneğin 2020 yılında sınava 1.4 milyon öğrenci girdiği için 1 yüzdelik dilime 14 bin öğrencinin düştüğünü kabaca ifade edebiliriz. Bu içinde bulunduğumuz yıl henüz sonuçlar açıklanmamasına rağmen yaklaşık 1.1 milyon öğrenci bu sınava girmişse 1 yüzdelik dilime düşecek öğrenci sayısını yine kabaca 11 bin olarak açıklayabiliriz. İşte yüzdelik dilimde de dengeli bir dağılım olması için üst üste iki yılın katılımcı sayılarının da dengeli olması gerekiyor. Geçen yıl ve bu yıl arasında böyle bir farkın oluşmuş olması bu sene sınava giren, puanı ve yüzdelik dilimi hesaplanan adayların geçen yıla oranla daha şanslı olduklarını belirtmek yanıltıcı olmayacaktır. Örneğin bu yılın yüzde 5’lik başarısının geçen yılın yüzde 4’lük başarısıyla neredeyse eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz.

Aday sayısının azaldığı yıllarda yüzdelik dilimde bir avantaj yakalansa bile okul kontenjanlarının da azalmış olması bu avantajın etkinliğini düşürmekte ve bazen avantajlı olma halini diğer yılla dengeliyor. Geçen yıldan bu yıla okul kontenjanlarının 213 binden 170 bine düşürüldüğünü düşündüğümüzde tercihlerde asıl referansımızın yine geçen yılın yüzdelik dilimleri olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Yüzdelik dilimin 0 ile 20 arasında olması sınavla yerleşme şansının yüksek olduğu anlamına gelebilir. Bu, bulunulan ile ve o ildeki aday ve kontenjan sayısına bağlı olarak artıp azalabilir. Bir ilde yüzde 15’e giren adaylar ancak yerleşebilecekken, bir başka ilde yüzde 25 hatta yüzde 30’luk adaylar da benzer şansa sahip olabilirler. Ayrıca seçilecek okul türüne göre de değişkenlik gösterebilir. Bu açıdan en iyi yüzdelik dilimli adayların fen liselerini ve geleneği olan yüksek performanslı Anadolu liselerini, daha alt yüzdelik dilimli adayların ise mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerini tercih ettiklerine yıllardır şahit olduk.

4) SINAV VE TEST PERFORMANSI GÖRÜLEBİLİYOR MU?

Adayın, sınavın hangi testinden kaç soru cevaplandırdığını, bunun kaçının doğru, kaçının yanlış olduğunu ve kaç soruyu cevapsız bıraktığını inceleyeceği bölümdür. Tercihlerde kullanılan bir veri değil. Sadece bilgilendirme amacıyla sonuç belgesinde yayınlanır. Sondaki açıklama kısmı ise olası bir sebepten testi iptal edilen adaylara bilgi vermek amacıyla konuluyor. Örneğin kopya ve benzeri sebepten o testi değerlendirilmeyen adaylara bu sütunda bilgi verilir. Test performans bilgileri adayın sınav anında yaptığı kodlamalar dikkate alınarak hesaplanır. Eğer aday test performansı ile sonuç belgesinde açıklanan doğru ve yanlışları arasında bir uyumsuzluk tespit etmiş ise sınav sonuçlarına itiraz edip yeniden hesaplanmasını sağlayabilir. Bunun için MEB tarafından yayımlanan kılavuzdaki sonuçlara itiraz yönergesindeki işlem basamaklarını takip etmek gerekir.

5) DİJİTAL KİMLİK NUMARANIZ NEDİR?

Sınav sonuç ekranının altında yer alan çeşitli harf ve rakamlardan oluşan bir kod numarası. Bunu sınav sonucu ve tercihlerle ilgili herhangi bir işlemde kullanılmıyor. Sistem log kayıtlarını tutmak için arka planda bu kodla işlem yapıyor.

6) SONUÇLARI HANGİ IP ADRESİNDEN NE ZAMAN GÖRÜNTÜLEDİNİZ?

Sınav sonuç belgesini hangi IP üzerinden açtığınızı ve hangi tarih ve saatte görüntülediğinizi belirten alan. Dolayısıyla bu alanın sınav performansıyla ilgisi bulunmuyor.

SALİM ÜNSAL KİMDİR?

1968 Yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini aynı şehirde tamamlayıp 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimine başladı. 1992 Yılında Psikoloji bölümünü başarıyla tamamlayarak psikolog unvanı aldı. Askerlik hizmetinden sonra 1995 Yılında Kültür Eğitim Kurumları’nda rehber öğretmenlik görevine başladı. 2002 Yılından itibaren yine aynı kurumun rehberlik bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 2007 Yılında kurum bünyesinde kurulan Kültür Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme Akademisinin Genel koordinatörü oldu. 2015-2019 Yılları arasında da kurumun eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığını görevini yürüttü. Halen Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde Üniversite Tercih Merkezi adlı web sitesinin editörlüğünü ve yayın danışmanlığını sürdürüyor. Evli ve üç kız babasıdır.