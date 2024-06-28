LGS sonuçları bugün açıklanıyor! Şimdi sıra tercihte

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1 milyonu aşkın adayın ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Sonuçlarla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci resmen başlayacak. Tercih döneminde ailelerin ve adayların doğru liste yapmasının çok önemli olduğunu belirten Eğitim Uzmanı Onur Soğuk şu önerileri verdi:

YÜZDELİK DİLİM BELİRLER

“Bu yıl açıklanacak sonuçlarda beklediğimiz büyük bir sürpriz yok. Ancak sınavın zorluğundan dolayı daha düşük netle daha iyi yüzdelik dilimlere ulaşılabilir. Ama çok büyük bir değişiklik olmayacaktır bu yıl diye düşünüyorum. Veliler ve adaylara hatırlatmak isterim ki puanlar önemli değil. Sonuçları öğrencinin yüzdelik dilimlerine bakarak, okulların 2023 yılında kapattıkları son yüzdelik dilimleri de göz önünde bulundurarak analiz etmek gerekiyor. Geçen yıl son öğrencisini yüzde 3’lük dilimden alan bir okulu, yüzde 7’de olan bir öğrencinin kazanma ihtimali çok düşük. Yüzde 10’luk dilimin altında olan yerlerde oynama çok olmaz. Yüzde 9’luk dilimde olan bir adayın ise geçen yıl yüzde 8’lik dilimde olan bir okulu kazanma ihtimali olabilir. LGS’de yüzdelik dilimler bu marjda oynuyor. Bu yüzden adaylar yüzdelik dilimleri belli olur olmaz o dilim civarındaki okulları araştırmalı.

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EN YAKIN OKULU SEÇİN

Okulun bulunduğu yer, çevresi, imkânları, öğretmen ve idari kadrosu incelenmeli. Büyükşehirler için baktığımızda ise okulun eve yakınlığı, ulaşımın sağlıklı olup olmayacağı da çok önemli bir kriter. Çünkü yolda vakit kaybetmek öğrencinin akademik performansını düşürür. Bir eğitimci olarak ailelere en iyi okulun eve en yakın olan olduğunu hatırlatmak isterim.”

ESNEK VE KARARLI OLUN

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu da şu tavsiyeler de bulundu: “Süreci tüm yönleriyle değerlendirip doğru liseyi seçmek, ihtiyaçları, hayalleri, gelecek planlarını oluşturmak hem öğrenciler hem de aileleri için oldukça önemli. LGS’de beklediğiniz puanları alamamış olmak motivasyonunuzu düşürebilir. Puanınız ve sıralamanız ne olursa olsun, iyi araştırıp alternatif seçenekleri keşfederek sizi başarıya götürecek bir yol planlayabilirsiniz. Unutmayın, esneklik ve kararlılık, aksiliklerin üstesinden gelmenin ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın anahtarı. Dikkatli bir değerlendirme ve araştırma ile öğrenciler ve aileleri gelecekteki başarı için zemin hazırlayan bilinçli bir seçim yapabilirler. Bence en iyi lise, öğrencinin hem akademik hem de sosyal açıdan gelişmesine ortam sağlayan ve başarıyı teşvik eden lisedir.”