LGS sonuçları açıklandı: 452 şampiyon… Şimdi tercih zamanı

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MEB tarafından açıklanan sonuçlara göre, başvuran 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden 994 bin 358’i sınava girmesiyle, katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkede 11 sınav merkezinde uygulandı. Türkiye genelindeki 452 şampiyondan 35’i Bilfen Okulları’ndan 31’i de Bahçeşehir Kolejinin Türkiye genelindeki farklı kampüslerinden çıktı. Her iki okul da sonuçların açıklanmasının ardından şampiyon öğrencilerini kamuoyuna tanıttı. Şampiyonlar, kendilerini başarıya götüren hazırlık sürecini ve hedeflerini şöyle anlattı:

Kütahyalı 4 öğrenci 500 tam puanla LGS'de Türkiye birincisi oldu.

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ÖDEVLERİM ÖNCELİĞİMDİ

Çınar Ada, Bilfen Kurtköy Ortaokulu: Sınava oldukça disiplinli ve planlı çalıştım. Bunun yanında haftada bir elektro gitar kursuna gittim. Günde ortalama 3-4 saat ders çalışıyor ve ödevlerimi asla aksatmıyordum. Hatta ödevler benim hep birinci önceliğim oldu. Sınavdan önce aslında oldukça heyecanlıydım. Ancak o an rehber öğretmenimin öğrettiği nefes egzersizini uyguladım ve bu sayede sakinleştim. Sınavda kitapçığı açtığım andan itibaren de dış dünyadan tamamen koptum ve yalnızca sorulara odaklandım. Şu an çok mutluyum, bu sonucu bekliyordum. Galatasaray ya da Üsküdar Amerikan Lisesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum.





GÜNDE 5 SAAT DERSLE

Doğa Defne Sezen, Bilfen Kurtköy Ortaokulu: Bu başarı yılların getirisi. Sınava yalnızca 8’inci sınıfta çalışmadım. İstikrar ve azim beni başarıya götürdü. Günde yaklaşık 5 saat ders çalıştım. Sınav yılında çoğumuz her şeyi bırakıp yalnızca ders çalışmaya odaklanalım diyoruz ama hazırlık devam ederken bunun tek başına yeterli olmadığını fark ettim. O nedenle verdiğim 15-20 dakikalık molalarda resim yapıp, şarkı sözleri yazdım. Bazı günler de dışarı çıkıp voleybol oynadım. Amerikan Robert, Koç ya da Üsküdar Amerikan Lisesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum.

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Gözden Kaçmasın Aynı aileden ikinci kez LGS Türkiye birincisi çıktı! Başarısının sırrını anlattı Haberi görüntüle

Sınava daha çok zihinsel olarak çalıştım. LGS tamamen zamanı ve stresi iyi yönetmekle ilgili bir sınav. Bunları iyi yöneten kazanıyor. Bunun için farklı aktiviteler yapmak gerekiyor. Ders çalışmanın yanında basketbol oynadım hatta bazen bilgisayarda oyun da oynadım. Ayrıca sınava yalnızca son sene değil 4 yıl boyunca hazırlandım. Amerikan Robert Lisesi’nde okuyacağım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

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Hazırlık sürecinde ajandama günü gününe ne yapacağımı yazarak ilerledim. Günde 100-200 soru çözdüm. Sınav sırasında verilen 45 dakikalık molada ailemle sohbet etmek beni çok rahatlatmış ve motive etmişti. Şu an çok mutluyum. İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih edeceğim.Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Aşırı soru çözerek kendimi boğmadım. Çok değil özenli çalıştım. Sınav anında matematikte zorlandım hatta bir soruda çok zaman kaybettim ancak heyecanımı yönetmeyi başardım. Babam Galatarasay Lisesi mezunu, ben de baba geleneğini devam ettirip Galatasaray Lisesi’nde okumak istiyorum.

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Yılın başında çok sıkı bir hazırlığım yoktu ama sınava 1 ay kala daha ciddi çalıştım. Hedefim birincilik değildi ama sınavdan çıkınca şampiyon olacağımı anladım. Sınav gününden önce hiç stresli değildim hatta hayatımda uyuduğum en güzel uykulardan birini uyudum. Bence sınav anındaki stres yönetimi başarılı olmamı sağladı. İstanbul Erkek Lisesi’nde okumak istiyorum.Günlük çalışma programım ve saatim değişiklik gösterdi. Bazı günler çok çalışıp bazı günler hiç çalışmadım ancak hep nitelikli soru çözmeye odaklandım. Hata yaptığımda soruları analiz ettim. Sınavda başarıyı hazırlık süreci kadar sınav anında stresi yönetmek de getiriyor. İstanbul Erkek, Kabataş Erkek, Alman ya da Amerikan Robert Lisesi’ni tercih etmeyi planlıyorum.

DİJİTAL DETOKS YAPTIM

Kağan Bilgin, Bahçeşehir Koleji İzmir Bornova Kampüsü: Başarımdaki en büyük etken uyguladığım dijital detoks oldu. Eylül ayından itibaren bilgisayarımı tamamen kapattım. Akıllı telefonu bırakıp tuşlu telefona geçtim. Denemelerde zaman zaman düşük puanlar aldığımda pes etmedim, aksine bu durum beni daha çok motive etti.

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LGS maratonum aslında 5’inci sınıfta düzenli çalışarak ve paragraf çözerek başladı. 7’nci sınıfın yazında ise tempo artırarak gerçek bir LGS öğrencisi oldum. Okul açıldıktan sonra ilk iş olarak akıllı telefonu tamamen bıraktım ve tuşlu telefona geçtim. Bu süreçte önemli olan fazla soru çözmek değil, sorulardan verim almak, istikrarlı olabilmek ve yanlışların analizini yapmak.

Süreç boyunca okulumu hiç aksatmadım; dersleri derste çok iyi dinleyip öğretmenlerimin yönlendirmelerine birebir uydum. Ders çalışma aralarımda ise 2 yaşındaki kardeşimle oyun oynayarak vakit geçirmeyi tercih ettim. Ayrıca lisanslı bir voleybolcu olarak haftada en az bir gün antrenmanlarıma devam ettim.

Bu süreçte iyi ki yapmışım dediğim en önemli şey, konuları çok iyi anlamak ve hiçbir konu eksiği bırakmamak oldu. Özellikle zorlandığım ve yapamadığım soruların peşini anlayana kadar asla bırakmadım. Sınav stresiyle başa çıkmakta zorlandığım anlarda ise gelecekteki hayallerimin gerçekleşeceğini düşünmek içimi rahatlatıyor ve sakinleşmemi sağlıyordu. İlk tercihim İstanbul Erkek Lisesi olacak.

LGS’de sıra tercih maratonunda. 13 Temmuz’da başlayacak tercih süreci , 27 Temmuz’da sona erecek. İşte tercihlerde dikkat edilecekler.. LGS sonuçları dün açıklanırken ‘Ortaöğretim Tercih ve Yerleştirme Sürecine İlişkin Kılavuzu’ da yayımladı. 13 Temmuz’da başlayıp 27 Temmuz’da sona erecek tercih maratonunda adaylar merkezi yerleştirme için en fazla 10 okul tercih edebilecek. Puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, 8’inci sınıftaki özürsüz devamsız gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve son olarak yaş küçüklüğü dikkate alınacak.

YEREL YERLEŞTİRMEDE ADRES

Öğrenciler ilk aşamada yerel yerleştirme ekranından en fazla 5 okul tercih edebilecek. İlk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi zorunlu olacak. Aynı okul türünden ise en fazla 3 okul tercih edilebilecek. Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 okul tercih ederek toplamda 20 okula kadar tercih yapabilecek.

Tercih ekranında okullar renklerle gösterilecek. Yeşil, öğrencinin kayıt alanındaki okulları temsil edecek. Mavi, komşu kayıt alanındaki okulları simgelerken; kırmızı ise diğer kayıt alanlarındaki veya il dışındaki okullar anlamına gelecek.

SONUÇLAR 5 AĞUSTOS’TA

Özel öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin tercih ekranı açılmayacak. Ancak süreç sona ermeden kayıtlarını iptal ettiren öğrenciler yeniden tercih yapabilecek. Aynı uygulama yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için de geçerli olacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos’ta ilan edilecek.

Bu yıl LGS’de her yüzde 1’lik dilime düşen öğrenci sayısında geçen yıla göre 313 artış yaşandı. 9 bin 631’den 9 bin 944’e çıktı. Katılım dengesi bakımından 2024’e yakın bir değer ortaya çıktı. Bu yılki adayların aleyhine bir durummuş gibi gözükse de dilim farklarını büyük oranda etkilemeyecek bir artış olarak nitelenebilir.

Önemli olan puan değil, yüzdelik dilimdir. Tercihler yüzdelik dilime göre yapılmalı. Her okulun kendine özgü bir yüzdelik dilim aralığı var ve bu her yıl güncelleniyor. Yol haritasını buna göre çizmek gerekiyor.