LGS sonuçları açıklandı

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre, sınava başvuran 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden 994 bin 358’i sınava katılırken, katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkede 11 sınav merkezinde uygulandı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda öğrencilere sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. Tüm soruları doğru cevaplayan 452 öğrenci, Türkiye birincisi olarak 500 tam puana ulaştı.

SONUÇLAR 5 AĞUSTOS'TA

LGS kapsamında tercih süreci 13 Temmuz’da başlayacak ve 27 Temmuz saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos’ta açıklanacak.

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ÖZEL OKULLAR TABAN PUANLARINI BUGÜN AÇIKLIYOR

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınavla öğrenci alan özel okullar da taban puanlarını bugün ilan edecek ve birinci ön kayıt dönemi 11-12 Temmuz tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 13 Temmuz’da ise 09.00-12.00 saatleri arasında asil liste, 13.00-18.00 saatleri arasında yedek liste kesin kayıtları yapılacak. Özel okullarda serbest kayıt dönemi 14, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde devam edecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemindeki kayıt işlemleri ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim doğrultusunda yürütülecek.

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LGS'DE KAÇ ÖĞRENCİNİN TAM PUAN ALDIĞI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavı sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrencinin 500 tam puan aldığını duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında "Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği LGS merkezi sınavı sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı." denildi.

Gözden Kaçmasın Tercihte yol haritası Haberi görüntüle

BAKAN TEKİN'DEN LGS SONUÇLARI MESAJI

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Öğrencilerim, Bugün LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz.

Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız.

Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra; yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır.

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Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız.

Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum.

LGS TAKVİMİ

Sınav sonuçlarının açıklanması: 10 Temmuz

Tercih işlemleri: 13-27 Temmuz

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların açıklanması: 5 Ağustos

Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları: 5-14 Ağustos

LGS Sonuçları için tıklayın.