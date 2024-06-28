LGS sonuçları açıklandı

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Türkiye genelinde 973, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde düzenlenen LGS’ye bu yıl 1 milyon 38 bin 544 ortaokul 8’nci sınıf öğrencisi başvurdu. Sınava 992 bin 906 aday katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu. İlk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru soruldu. Sınav sonuçları, 28 Haziran’da MEB’in resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 22 TEMMUZ’DA

Öte yandan LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak. LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

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