LGS sona erdi

Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara zamanında alınması için erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gitti. Öğrenciler kendi okullarında sınava girdi. Covid 19 tedbirleri kapsamında öğrenciler, sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu. Hijyen koridorları ve sosyal mesafe kurallarına göre sınav binalarına alınan öğrencilere maske dağıtıldı. El dezenfaktanı kullanmaları sağlandı. Sınav salonunda öğrenci ve görevliler için tıbbı maske konuldu. Sınav giriş belgelerini oturdukları sırada bulan öğrenciler, okul girişlerinde en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

VELİLER BAHÇEYE ALINMADI

Öğrenciler binalara alınırken velilerin bahçeye girmelerine izin verilmedi. Sınav sırasında öğrencilerden isteyenler maskelerini çıkardı. Sınavda soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı. Birinci oturum 09.30’da başladı. Bu oturumda öğrencilere Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruluk testi yanıtlamak için 75 dakika verildi. Birinci oturum 10.45’te sona erdi.

ARAYA SIRAYLA ÇIKTILAR

Birinci oturum sonunda öğrenciler ayna anda dışarı çıkarılmadı, binanın durumuna göre zaman aralıkları gözetilerek sosyal mesafeyi koruyacak şekilde bahçeye çıkarıldı. Okul koridoru ve bahçelerde maskelerinin çıkarılmasına izin verilmedi.

İKİNCİ OTURUM 11.30’DA BAŞLADI

Saat 11.30’da başlayan ikinci oturumda öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi.

KİTAPÇIKLAR 22 HAZİRAN’DA

Öğrencilerin soru kitapçıkları 22 Haziran’dan itibaren velilere teslim edilecek.