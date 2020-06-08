LGS son tekrar TRT EBA TV üzerinden nasıl izlenir? Canlı yayın ekranı!
LGS son tekrar dersleri, TRT EBA TV ortaokul ekranı ve internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un önceki gün bahsettiği LGS son tekrar dersleri, pek çok öğrenci tarafından izlenebiliyor. 2019 yılında çıkmış sorular, LGS son tekrar kapsamında çözülüyor. İşte, TRT EBA TV son tekrar programı ve canlı yayını hakkında detaylı bilgiler
2 haftadan az bir süre kalan LGS öncesi heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Son hazırlıklarını gerçekleştiren öğrenciler için önemli detay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından paylaşıldı. Bakan Ziya Selçuk, TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak olan LGS son tekrar yayını ile öğrencilerin son hazırlıklarını tamamlayabileceğini belirtti.
20 Haziran'da gerçekleşecek olan sınav öncesi LGS son tekrar yayını ile TRT EBA TV üzerinden bilgilerini pekiştirebilecek olan öğrenciler 8 Haziran tarihinde ekran başında bu yayını izleyebilecek. İşte, TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak olan LGS son tekrar hakkında detaylı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS son tekrar hakkında şu ifadeleri kullandı;
"Çocuklarımız ve velilerimiz şunu bilsinler, bizim belli bir kontenjanımız var. Belirli öğrencilerimiz her hâlükârda bu sınavı kazanacak. Sınavlı okullarla ilgili bir kontenjanımız var. Bu kontenjanın kapsadığı sayıda çocuğumuz bu sınavı kazanacak. Soruların kolay ya da zor olması söz konusu değil. Bizim 81 ilde ölçme değerlendirme merkezimiz var. Öğretmenlerimiz binlerce soru hazırlıyor. Ankara'da her ay iki kez yayınladığımız örnek sorular var. 8 Haziran'da LGS'de son tekrar diye TRT EBA'da çalışma olacak. Bunu çocuklarımızın kaçırmamasını tavsiye ederim. Biz ders dışı, kazanımda olmayan soruyu sormayız. Konular belli, potansiyel sorular belli, sadece oturup odaklanmalılar."
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