LGS son tekrar TRT EBA TV üzerinden nasıl izlenir? Canlı yayın ekranı!

2 haftadan az bir süre kalan LGS öncesi heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Son hazırlıklarını gerçekleştiren öğrenciler için önemli detay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından paylaşıldı. Bakan Ziya Selçuk, TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak olan LGS son tekrar yayını ile öğrencilerin son hazırlıklarını tamamlayabileceğini belirtti.

20 Haziran'da gerçekleşecek olan sınav öncesi LGS son tekrar yayını ile TRT EBA TV üzerinden bilgilerini pekiştirebilecek olan öğrenciler 8 Haziran tarihinde ekran başında bu yayını izleyebilecek. İşte, TRT EBA TV üzerinden yayınlanacak olan LGS son tekrar hakkında detaylı bilgiler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS son tekrar hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Çocuklarımız ve velilerimiz şunu bilsinler, bizim belli bir kontenjanımız var. Belirli öğrencilerimiz her hâlükârda bu sınavı kazanacak. Sınavlı okullarla ilgili bir kontenjanımız var. Bu kontenjanın kapsadığı sayıda çocuğumuz bu sınavı kazanacak. Soruların kolay ya da zor olması söz konusu değil. Bizim 81 ilde ölçme değerlendirme merkezimiz var. Öğretmenlerimiz binlerce soru hazırlıyor. Ankara'da her ay iki kez yayınladığımız örnek sorular var. 8 Haziran'da LGS'de son tekrar diye TRT EBA'da çalışma olacak. Bunu çocuklarımızın kaçırmamasını tavsiye ederim. Biz ders dışı, kazanımda olmayan soruyu sormayız. Konular belli, potansiyel sorular belli, sadece oturup odaklanmalılar."

LGS SON TEKRAR İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



