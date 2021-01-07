LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte LGS örnek soruları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor.

Bu yıl ki sınav için ilki 2 Aralık 2020'de yayımlanan örnek soru kitapçıklarının ikincisi de Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden, 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Bakanlık, bugüne kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere 880 örnek soru paylaşılmıştı.

Ocak ayı örnek sorularında ise Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

6 Haziran'daki Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla örnek soruların yayımlanmasına her ay devam edilecek.

LGS 2021 tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Sınav 6 Haziran’da merkezi olarak yapılacak. MEB, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlıyor. İşte ocak ayı LGS örnek soruları

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınav 6 Haziran Pazar günü yapılacak.

LGS ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlanıyor. Bu yıl sınava hazırlık için yapılan ikinci çalışmanın Ocak ayı örnek soruları sınava girecek öğrencilerimizin kullanımı için hazır.

LGS SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.