LGS şampiyonu Bengisu Ay’a uydu gönderecek

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Hindistan’da Space Kidz India tarafından yürütülen uluslararası Ay uydusu girişimi ‘Mission ShakthiSAT’ kapsamında Türkiye’yi temsil etmek üzere seçilen Bengisu Bakırdere, Ay yörüngesine gönderilecek bir bilim uydusunun tasarımı ve yapımı için seçilen 108 gençten biri oldu. Genç kadınları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında güçlendirmeyi hedefleyen hareketin küresel liderliğini ise Space Kidz India kurucusu Dr. Srimathy Kesan, UNESCO’dan Sukruti Narayanan ile birlikte yürütüyor. Ay uydusu çalışmaları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya gelmeye hazırlanan Bengisu, program hakkında şunları anlattı:

100 KIZA ANLATMA SÖZÜ

“Programın temel amacı, dünya çapındaki 14-18 yaş aralığındaki kızlara uzay ve astronomi alanlarındaki eğitimleri ulaştırabilmek. Bu yıl aralarında Avustralya, ABD, Kanada, Nepal, Sri Lanka, İngiltere, Nijerya ve Mısır’ın da olduğu 108 farklı ülkeden öğrenci seçildi. Eleme süreci oldukça zorlu geçti. Binlerce katılımcı arasından mülakata davet edildim. Mülakatın sonunda bana ‘Programa katılıp ülkene döndükten sonra 100 kız çocuğuna öğrendiklerini anlatmaya söz veriyor musun?’ diye sordular. Ben de bu konuda söz verdim. Yani uydu çalışmalarını tamamladıktan sonra ben de 100 öğrenciye, öğrendiklerimi aktaracağım. Mülakatın ardından kodlama, uydu sistemleri, haberleşme teknolojileri, inovasyon ve liderlik gibi alanlarda 120 saatin üzerinde yoğun bir eğitim aldım. Çevrimiçi ortamda düzenlenen bu eğitimin ardından bir sınava daha tabi tutulduk. Sınavı geçmemle birlikte Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye uydu tasarımında yer almak için davet edildim.





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NOBEL ALMAK İSTİYORUM

Program 23 Ağustos’ta başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek. Bu süre zarfında da aldığımız 120 saatlik eğitimin üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Bir laboratuvar ortamında uydu tasarlayacağız. Ay yörüngesine gönderilmesi planlanan bu uydunun inşasında görev alacağım. Aynı zamanda faydalı yükler yani rokette mutlaka bulunması gereken nesnelerin ağırlığını düşürmeye yönelik çalışmalara da katılacağım. Tasarlayacağımız uydu küp halinde olan ‘minyatür’ diye geçen 500 kilogramlık uydulardan olacak. Bu tür uydular internet, radar ve gözlem için kullanılıyor. Bu program geçtiğimiz yıldan beri çok daha kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Diğer yandan bu program için Hindistan Başbakanı’nın konuğu olarak davet edildik. Bu da beni oldukça heyecanlandıran bir durum. İleride kimya ve astronomi üzerine çalışmak, üniversitede de bu alanlarda eğitimimi sürdürmek istiyorum. Gelecekte de hedefim ülkeme kimya alanında Nobel ödülü kazandırmak. Bu programa seçildiğim için de çok gururlu hissediyorum. Bu başarının devamında da ülkemdeki kız çocuklarına ilham olmak ve onlara katkı sağlamak istiyorum.”