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LGS şampiyonları nasıl başardıklarını anlatıyor

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#LGS#Şampiyonlar#Aras Kadir Deveci
LGS şampiyonları nasıl başardıklarını anlatıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 17:13

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl 352 öğrenci, 500 tam puan alarak şampiyon oldu. Türkiye birincileri, başarılarının arkasında yatan sırrın sıkı ve düzenli çalışmak olduğunu söyledi.

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Türkiye’nin dört bir yanındaki şampiyonlar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hayallerindeki liseye kavuşmak için gün sayıyor. Zorlu ve uzun süren hazırlık maratonunun ardından nihayet rahat bir nefes alan öğrenciler, 500 tam puan almalarını sağlayan başarı hikayelerini anlattı.

LGS şampiyonları nasıl başardıklarını anlatıyor
İKİZLERDEN BİRİ ŞAMPİYON
İstanbul Esenyurt’taki Zübeyde Hanım Ortaokulu’ndan mezun olan ikiz kardeşler LGS sınavını büyük başarıyla tamamladı. Kardeşlerden Ulaş Güney Daşdemir, sınavdan 500 tam puan alarak şampiyonlar arasına adını yazdırırken ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir ise 480 puan aldı. Eğitimine İstanbul Erkek Lisesi’nde devam etmek istediğini dile getiren Ulaş Güney, “Odaklanma sürem uzun olmadığı için sınava hazırlanırken yarım saat çalışıp 5 ya da 10 dakika mola veriyordum. Düzenli çalışmak ve tekrar başarı için çok önemli. İlerde Almanya’da tıp ya da mühendislik okumak istiyorum” dedi. Sınava hazırlık sürecinde kardeşi Ulaş Güney’den çok büyük destek aldığını söyleyen Gözde Naz ise, “6 yıldır profesyonel olarak jimnastik yapıyorum. Hem antrenör olmak istiyorum hem de antrenörlüğe uygun olarak diyetisyen ya da fizyoterapi okumak istiyorum” diye konuştu.

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‘DÜZENLİ ÇALIŞTILAR’
İkiz çocuklarının başarısıyla gurur duyan anne Şenay Daşdemir de, “Bu yıl LGS sınavında Ulaş tam puan, Gözde’de 480 puan yaptı. Çok mutluyum. Okul, dershane ve jimnastik kulübü onları motive etti. Beşinci sınıftan sonra hazırlık süreci için heveslilerdi ve düzenli çalıştılar. Emeklerinin karşılığını da aldıklarını düşünüyorum” dedi.

LGS şampiyonları nasıl başardıklarını anlatıyor
‘AİLEMİ GURURLANDIRDIM’
Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Cıvan Çelik, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 352 öğrenciden biri oldu. Artuklu Kasımiye Ortaokulu’ndan mezun olan Cıvan, Galatasaray Lisesi’nde okumak istediğini söyleyerek, “Şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım” diye konuştu. Baba Ali Çelik ise oğlu Cıvan’ın çok meraklı ve çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu, boş zamanlarında bol bol kitap okuduğunu dile getirdi.
LGS şampiyonları nasıl başardıklarını anlatıyor
‘PLANIMI ÖNCEDEN YAPTIM’
Bolu 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi Aras Kadir Deveci ise şampiyon olduğu için büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, “Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum. Aşırı çalışmadım ama planımı önceden yaptım. Başarımı buna borçluyum. İleride uzay alanıyla ilgili meslekleri yapmayı düşünüyorum” dedi. Anne Asuman Deveci ise oğlunun sınava hazırlanırken stres yapmadığını söyleyerek, “Oğlum çok çalışmadı. Aşırı stresli değildi. Bence en büyük avantajı o oldu. Programlarını yaptı, dersi derste öğrendi. Denemesi kötü geçtiğinde ‘olsun bir sonraki denemede toparlarım anne, sıkıntı değil’ deyip kendini rahatlattı” diye konuştu.

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#LGS#Şampiyonlar#Aras Kadir Deveci

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