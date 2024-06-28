LGS şampiyonları nasıl başardıklarını anlatıyor

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Türkiye’nin dört bir yanındaki şampiyonlar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hayallerindeki liseye kavuşmak için gün sayıyor. Zorlu ve uzun süren hazırlık maratonunun ardından nihayet rahat bir nefes alan öğrenciler, 500 tam puan almalarını sağlayan başarı hikayelerini anlattı.

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İstanbul Esenyurt’taki Zübeyde Hanım Ortaokulu’ndan mezun olan ikiz kardeşler LGS sınavını büyük başarıyla tamamladı. Kardeşlerden Ulaş Güney Daşdemir, sınavdan 500 tam puan alarak şampiyonlar arasına adını yazdırırken ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir ise 480 puan aldı. Eğitimine İstanbul Erkek Lisesi’nde devam etmek istediğini dile getiren Ulaş Güney, “Odaklanma sürem uzun olmadığı için sınava hazırlanırken yarım saat çalışıp 5 ya da 10 dakika mola veriyordum. Düzenli çalışmak ve tekrar başarı için çok önemli. İlerde Almanya’da tıp ya da mühendislik okumak istiyorum” dedi. Sınava hazırlık sürecinde kardeşi Ulaş Güney’den çok büyük destek aldığını söyleyen Gözde Naz ise, “6 yıldır profesyonel olarak jimnastik yapıyorum. Hem antrenör olmak istiyorum hem de antrenörlüğe uygun olarak diyetisyen ya da fizyoterapi okumak istiyorum” diye konuştu.

‘DÜZENLİ ÇALIŞTILAR’

İkiz çocuklarının başarısıyla gurur duyan anne Şenay Daşdemir de, “Bu yıl LGS sınavında Ulaş tam puan, Gözde’de 480 puan yaptı. Çok mutluyum. Okul, dershane ve jimnastik kulübü onları motive etti. Beşinci sınıftan sonra hazırlık süreci için heveslilerdi ve düzenli çalıştılar. Emeklerinin karşılığını da aldıklarını düşünüyorum” dedi.