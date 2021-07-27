LGS şampiyonları hayallerine kavuştu

6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran’da açıklanmıştı. 36 farklı ilden 97 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtladığı sınavın yerleştirme sonuçları da belli oldu. Şampiyonların tamamına yakını İstanbul’daki okullara yerleşirken, en çok tercih edilen özel okul Robert Kolej oldu. 500 tam puan yaptığı halde tercihini yaşadığı şehirden yana kullananlar da oldu.

5. SINIFTAN BERİ AKLIMDAYDI









Muazzez Göksu Özer (Robert Kolej): Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşıyorum. 5’inci sınıftan beri aklımda hep Robert Kolej vardı. Burnumun dikine gittim, hiç başka bir yeri düşünmedim ve burayı kazandım. Bundan dolayı da gururlu ve çok mutluyum. Değişik duygular içerisindeyim aslında ne hissettiğimi de tam bilmiyorum şu an. Annem de babam da diş hekimi. Onlardan ayrılıp İstanbul’a geleceğim ama daha önce İngiltere’de de kalmıştım. Dışarıda okumaya alışkınım yani. İleride Cerrahpaşa ya da Hacettepe’de tıp okuyup uzmanlığımı yurt dışında yapmak istiyorum.

VAN’DAN SONRA İLK KEZ İSTANBUL









Hakan Şakar (İstanbul Erkek Lisesi): İlk başta Galatasaray Lisesi’ni istiyordum ama sonra kararımı değiştirerek İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih ettim. Almanca eğitimi olduğu için ve yurtdışına gönderdiği için burayı seçtim. Van’ın Özalp ilçesine bağlı Gültepe Köyü’nde yaşıyorum. Babam çiftçi annem ev hanımı. 5 kardeşiz ve hepimiz de okuyoruz şu an. İki ablam fen lisesinde bir abim üniversite sınavına girdi, kardeşim de 8. sınıfa geçti. Liseyi iyi bir şekilde bitirip mühendis olmak istiyorum. Daha önce hiç İstanbul’a gitmedim. İlk kez bu kadar büyük bir şehri göreceğim. Biraz da korkuyorum açıkçası.

ÜÇ LİSE ARASINDA KARARSIZ KALDIM









Alperen Yıldırım (Galatasaray Lisesi): İlk çalışmaya başladığımda herhangi bir okul hedefim yoktu açıkçası. Tam puan alınca Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Lisesi arasında kaldım. Galatasaray Lisesi’ni tercih ettim. Çünkü çok iyi bir yabancı dil eğitimi var. Önce Türkiye’de iyi bir üniversiteye girip sonra burslu olarak yurtdışına gitmek istiyorum. Babam edebiyat, annem matematik öğretmeni. Onların da çok büyük katkısı oldu bu başarımda. İleride Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih edebilirim. Malatya’dan çıkıp İstanbul’a gideceğim için heyecanlıyım açıkçası. Tabii biraz da korkuyorum. İstanbul’un kalabalık yaşantısına ve koşturmacasına nasıl ayak uyduracağımı düşünüyorum. Ama çok güzel bir eğitim alacağım için seviniyorum.

ÇALIŞMALARIMIN KARŞILIĞINI ALDIM









Berke Yay (Robert Kolej): En başından bu yana Robert Kolej’i hedefliyordum. Çalışmalarımın karşılığını aldığım ve istediğim okula yerleşebildiğim için çok mutluyum. Ailem ve sevdiklerimle sevincimi paylaşabilmek çok güzel bir duygu. Edirne’den ayrılıyorum ve artık İstanbul’da yaşayacağım. İlk kez kendi konfor alanımın dışına çıkacağım. Yine de bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Lisede kendi ilgi alanlarımı keşfedip onlara yönelmeyi düşünüyorum. Liseden sonra da yurtdışında yazılım mühendisliği okumak istiyorum.

İLK 3 TERCİHTEN BİRİNE YERLEŞME ORANI YÜZDE 92

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarıyla ilgili kapsamlı iki ayrı rapor yayınlandı.

- Tercih yapan öğrencilerin yüzde 93’ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti.

- Sınavlı okulların yüzde 95’i doldu.

- Geçtiğimiz yıl sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91.6’ydı. Bu oran yüzde 91.98’e yükseldi.

- Bu yıl merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı ve sınav sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 34.5’ine denk gelen 358 bin 187’si sınavlı okul tercihinde bulundu.

- Tercih yapan öğrencilerden 168 bin 924’ü merkezi sınav puanına göre bir ortaöğretim kurumuna yerleştirildi. Bu öğrencilerin alt testlerdeki doğru cevap ortalamalarının sınava giren tüm öğrencilerin ortalamalarından yüksek olduğu görüldü.

SURİYELİ ŞAMPİYON BATMAN'I SEÇTİ

Siirt Kurtalan’da Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’ndan mezun olan Suriyeli Dlyar Safo, 2015 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye geldi. Okula başladığında tek kelime Türkçe bilmeyen Suriyeli öğrenci 2021 LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki liseler yerine Batman Fen Lisesi’ni seçen Safo, ileride mühendis olmak istiyor.