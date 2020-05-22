LGS puanıyla öğrenci alacak özel okullar belli oldu

Bu okullar kayıtlarını, merkezi sınavdan alınacak merkezi sınav puanı (MSP) ile onaylı kurum yönetmeliklerinin kayıt-kabul maddelerine göre yapacak. Kayıtlarla ilgili iş ve işlemlerini ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında kendi aralarında oluşturdukları Özel Okullar Kayıt ve Mevzuat Komisyonu tarafından belirlenecek düzene göre yürütecekler. Öğrenci ve veliler özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, okulların web sitelerinden, kayıt döneminde ulaşabilecekler.

MSP İLE ÖĞRENCİ KAYIT EDEN ÖZEL OKULLAR

İSTANBUL 1 Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 2 ALKEV Özel Anadolu Lisesi 3 ALKEV Özel Fen Lisesi 4 Alman Lisesi 5 Amerikan Robert Lisesi 6 Anakent Koleji 7 AREL Anadolu Lisesi 8 AREL Fen Lisesi 9 Atacan Anadolu Lisesi 10 Cent Koleji 11 Çevre Koleji 12 Doğan Koleji Anadolu Lisesi 13 Eyüboğlu Koleji 14 Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi 15 Florya Anadolu Lisesi 16 Florya Fen Lisesi 17 FMV Özel Işık Lisesi 18 FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi 19 FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi 20 FMV Özel Erenköy Işık Lisesi 21 FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi 22 FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi 23 FMV Özel Ispartakule Işık Fen Lisesi 24 Galileo Galilei İtalyan Lisesi 25 Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu Lisesi 26 Irmak Anadolu Lisesi 27 İELEV Özel Anadolu Lisesi 28 İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi 29 İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi 30 İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi 31 İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi 32 İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi 33 İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi 34 İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi 35 İSTEK Özel Uluğbey Anadolu Lisesi 36 İtalyan Lisesi 37 İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi 38 Küçük Prens Lisesi 39 KÜLTÜR Koleji Anadolu Lisesi 40 KÜLTÜR Koleji Fen Lisesi 41 KÜLTÜR 2000 Koleji Anadolu Lisesi 42 KÜLTÜR 2000 Koleji Fen LİSESİ 43 Maltepe Uğur Anadolu Lisesi 44 Marmara Koleji 45 Marmara Fen LİSESİ 46 MEF Fen ve Teknoloji Lisesi (Ulus Kampüsü) 47 MEF Koleji Anadolu Lisesi (Ulus Kampüsü) 48 MEF Koleji Anadolu Lisesi (Bahçeşehir Kampüsü) 49 Mimar Sinan Özel Fen Lisesi 50 Notre Dame De Sion Fransız Lisesi 51 Oğuzkaan Koleji 52 Tuzla Okan Anadolu Lisesi 53 Ataşehir Okan Anadolu Lisesi 54 Saint Benoit Fransız Lisesi 55 Saint Joseph Fransız Lisesi 56 Saint Michel Fransız Lisesi 57 Saint Pulcherie Fransız Lisesi 58 SEV Lisesi 59 SEZİN Lisesi 60 TARHAN Lisesi 61 Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi 62 Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi 63 Üsküdar Amerikan Lisesi 64 VKV Koç Özel Lisesi

ANTALYA 65 İSTEK Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi 66 İSTEK Antalya Lara Anadolu Lisesi

İZMİR 67 Işıkkent Anadolu Lisesi 68 İzmir Amerikan Koleji 69 İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi

KOCAELİ 70 Kocaeli Marmara Koleji

MANİSA 71 Akhisar Koleji Anadolu Lisesi 72 Akhisar Koleji Fen Lisesi

MUĞLA 73 Bodrum Marmara Koleji 74 Bodrum Marmara Fen Lisesi