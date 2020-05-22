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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.05.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

LGS puanıyla öğrenci alacak özel okullar belli oldu

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LGS puanıyla öğrenci alacak özel okullar belli oldu
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20 Haziran'da yapılacak LGS sonucuna göre kayıt alacak özel okullar belli oldu. Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, LGS sonucuna göre, taban puan ilanı, ön kayıt-kesin kayıt yöntemiyle öğrenci alacak özel okulların listesi paylaşıldı.

Bu okullar kayıtlarını, merkezi sınavdan alınacak merkezi sınav puanı (MSP) ile onaylı kurum yönetmeliklerinin kayıt-kabul maddelerine göre yapacak. Kayıtlarla ilgili iş ve işlemlerini ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında kendi aralarında oluşturdukları Özel Okullar Kayıt ve Mevzuat Komisyonu tarafından belirlenecek düzene göre yürütecekler. Öğrenci ve veliler özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, okulların web sitelerinden, kayıt döneminde ulaşabilecekler.

MSP İLE ÖĞRENCİ KAYIT EDEN ÖZEL OKULLAR 

İSTANBUL
1Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi
2ALKEV Özel Anadolu Lisesi
3ALKEV Özel Fen Lisesi
4Alman Lisesi
5Amerikan Robert Lisesi
6Anakent Koleji
7AREL Anadolu Lisesi
8AREL Fen Lisesi
9Atacan Anadolu Lisesi
10Cent Koleji
11Çevre Koleji
12Doğan Koleji Anadolu Lisesi
13Eyüboğlu Koleji
14Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi
15Florya Anadolu Lisesi
16Florya Fen Lisesi
17FMV Özel Işık Lisesi
18FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
19FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi
20FMV Özel Erenköy Işık Lisesi
21FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi
22FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi
23FMV Özel Ispartakule Işık Fen Lisesi
24Galileo Galilei İtalyan Lisesi
25Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu Lisesi
26Irmak Anadolu Lisesi
27İELEV Özel Anadolu Lisesi
28İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi
29İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi
30İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi
31İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi
32İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi
33İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi
34İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi
35İSTEK Özel Uluğbey Anadolu Lisesi
36İtalyan Lisesi
37İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi
38Küçük Prens Lisesi
39KÜLTÜR Koleji Anadolu Lisesi
40KÜLTÜR Koleji Fen Lisesi
41KÜLTÜR 2000 Koleji Anadolu Lisesi
42KÜLTÜR 2000 Koleji Fen LİSESİ
43Maltepe Uğur Anadolu Lisesi
44Marmara Koleji
45Marmara Fen LİSESİ
46MEF Fen ve Teknoloji Lisesi (Ulus Kampüsü)
47MEF Koleji Anadolu Lisesi (Ulus Kampüsü)
48MEF Koleji Anadolu Lisesi (Bahçeşehir Kampüsü)
49Mimar Sinan Özel Fen Lisesi
50Notre Dame De Sion Fransız Lisesi
51Oğuzkaan Koleji
52Tuzla Okan Anadolu Lisesi
53Ataşehir Okan Anadolu Lisesi
54Saint Benoit Fransız Lisesi
55Saint Joseph Fransız Lisesi
56Saint Michel Fransız Lisesi
57Saint Pulcherie Fransız Lisesi
58SEV Lisesi
59SEZİN Lisesi
60TARHAN Lisesi
61Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi
62Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi
63Üsküdar Amerikan Lisesi
64VKV Koç Özel Lisesi

 

ANTALYA
65İSTEK Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi
66İSTEK Antalya Lara Anadolu Lisesi

 

İZMİR
67Işıkkent Anadolu Lisesi
68İzmir Amerikan Koleji
69İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi

 

KOCAELİ
70Kocaeli Marmara Koleji

 

MANİSA
71Akhisar Koleji Anadolu Lisesi
72Akhisar Koleji Fen Lisesi

 

MUĞLA
73Bodrum Marmara Koleji
74Bodrum Marmara Fen Lisesi 

 

TARSUS
75Çağ Anadolu Lisesi
76Çağ Fen ve Teknoloji Lisesi
77Tarsus Amerikan Koleji 

 

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