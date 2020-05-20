LGS örnek sorularını öğretmenler yorumladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'a ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soru kitapçıkları hayati önem taşıyor. LGS sorularının nasıl olacağı konusunda fikir veren örnek soru kitapçıkları, birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanarak öğrencilerin sınav başarısına katkı sağlıyor. Peki sınava sayılı günler kala eğitimciler bu soruları nasıl yorumluyorlar? Öğrenciler için hangi uyarılarda bulunuyorlar? Sınava hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları her branş için ayrı ayrı değerlendirme yaparak sınava hazırlanan öğrencilere önerilerde bulundular.

TÜRKÇE’DE BOL SORU ÇÖZÜLMELİ

Önemli bir bölümünü anlam bilgisi konularının oluşturduğu Türkçe sınavında öğrenciler “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler” başlıklarından sorumlular. “Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme” sorunlarının da Türkçe dersi kapsamında sınava dahil edilmesi önemli bir değişiklik yaratmadı. Uygulanan sınavlara ve MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara baktığımızda paragraf soruları için daha uzun metinler seçildiğini, bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesinin istendiğini görüyoruz. Bu durum öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektiriyor. Sınavdaki görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme sorularını cevaplarken öğrencilerin çıkarım yapma, eleştirel düşünme, analiz etme, akıl yürütme yapması gerekiyor. Bu sebeple öğrencilerin kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerilerinde beslemeliler. Atasözü ve deyimler konusunda dağarcıklarını zenginleştirmeliler. Türkçe sınavına hazırlanırken elbette çok soru çözmek de son derece önemli.

MATEMATİKTE HAYATIN İÇİNDEN SORULAR

Bu yıl yayımlanan MEB örnek sorularının içeriğinin ve zorluk derecesinin 2019 LGS ile tutarlılık göstermesi, bu yıl yapılacak sınavın da son sınava benzeyeceği ipucunu bizlere veriyor. Öğrenciler, MEB’in örnek sorularını özenle çözmeliler. Soruları incelediğimizde günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru 'EBA TV' ile ilgiliydi. Bu anlamda, öğrencilerimizin gündemi daha yakından takip etmeleri gerekiyor. Sınava kadar kalan zaman diliminde kısa konu tekrarları yapmak, soruları süre tutarak çözmek ve sonucuna ulaşılamayan sorularla ilgili mutlaka eksiklerini tamamlamak çok önemli.

LGS’DE İNGİLİZCE İÇİN MAKALE OKUYUN

İngilizce dersi için LGS’de MEB kitabında bulunan ilk 5 üniteden hazırlanmış sorular yer alacak. Öğrencilerin işlenen konuların düzenli bir şekilde tekrarını yapıp o konuların pekiştirilmesi amacıyla test çözmeleri gerekiyor. LGS’de İngilizce testi geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşuyor. Metin sorularında çıkarım yapabilme becerisi test ediliyor. Bu nedenle metin sorularında öğrenciler, kolay çıkarım yapabilmeleri için zaman buldukça kendi seviyelerinde kitap ve makale okumalılar. Sınavda kelime bilgisi çok önemli olduğu için öğrencilerin tekrar yaparken MEB kitabındaki ünitelerde yer alan hedef kelimeler konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. 8'inci sınıfta İngilizce dersi için sistematik olarak test çözümünün yanı sıra sarmal bir şekilde hazırlanmış kaynakları kullanarak kelime tekrarı yapmaları çok önemli.

FEN SORULARINDA ANALİZ YAPMAK ÖNEMLİ

MEB’in uygulamış olduğu sınavlar ve yayımladığı örnek sorular incelendiğinde Fen Bilimleri sorularının taksonomik olarak sadece bilgi ve kavrama düzeyinde olmadığı görülüyor. Öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri geliştirmeleri, çevreleri hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri ve fen okuryazarlığı kazanmış olmaları bu sınavda daha fazla önem taşıyor. Fen Bilimleri sorularının geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi yine deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörülüyor. Çözümlerde soruda verilen öncül bilgilerin neler olduğuna dikkat edip grafik, şema veya tablolardaki verileri yorumlayıp seçeneklerdeki ifadeleri doğru analiz etmek gerekiyor. Soruları çözerken kalem kullanmak ve analiz yapmak öğrencilerin çeldiricilere düşmemesine yardımcı olacak. Ayrıca sorunun seçeneklerindeki çeldiricilerin güçlü olma ihtimaline dair bütün seçenekleri okumak gerekiyor. Bu analizi yaparken süreyi de etkin kullanmak öğrencinin başarıya ulaşmasında büyük önem taşıyor.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 3 ÜNİTEDEN

2020 LGS’de öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden sorumlu oldukları üniteler; 1. Ünite: “Bir Kahraman Doğuyor”, 2. Ünite :“Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar”, 3. Ünite : “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” (3. Ünitenin 6. ve 7. kazanımları hariç)’den oluşuyor. Öğrenciler bu üç üniteden toplam 17 kazanımdan sorumlu olacaklar. LGS’de T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden; kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil neden – sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer edebilme-analiz edebilme- becerisini ölçen sorular yer alacağı düşünülüyor.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI GÜNCELDEN

Bu sene uygulanacak LGS’de 8'inci sınıf öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde birinci dönem müfredatı olan bir ve ikinci ünitenin tamamından, üçüncü üniteden de iki konu başlığı olmak üzere, toplam 13 kazanımdan sorumlu olacak. Sınavın özellikle bu ünitelerde yer alan ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorulardan oluşacağı öngörülüyor. Dolayısıyla sınava az bir zaman kala öğrencilerin bu ünitelerde geçen kavramlara çok iyi hâkim olmaları, özellikle güncel olayları takip etmeleri, güncel hayatın içindeki olayların dersimizle bağlantısını kurmaları ve bol bol soru çözmeleri gerekiyor.

ÖĞRETMENLERDEN KISA KISA SINAV ÖNERİLERİ

- Konular sık tekrar edilmeli, eksikler tespit edilmeli

- Konuya ait kavramlar iyi öğrenilmeli

- İlgili konularda harita okuma becerisi pekiştirilmeli

- Neden – sonuç ilişkisinden hareketle olaylar doğru analiz edilmeli

- MEB tarafında yayınlanmış olan örnek sorular çözülmeli

- Deneme sınavı çözülüp, yanlış yapılan soruların ait olduğu konularda tekrar çalışması yapılmalı

- Verilen bilginin doğru okunması ve anlaşılmasına

- Soruda verilen yönergeye göre çözüme ulaşılmasına

- Tüm seçeneklerin mutlaka okunmasına dikkat edilmelidir.