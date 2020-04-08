LGS örnek soruları yayınlandı!  LGS 2020 ne zaman yapılacak?

LGS 2020 yılında 7 Haziran tarihinde yapılacak. Sınava girecek olan öğrenciler LGS sorularının hangi konulardan geleceğini öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı belirli aralıklarla örnek soruları yayınlıyor. Bakanlık, örnek soru kitapçıklarını artık 15 günde bir, birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde yayımlayacağını duyurdu.

LGS ÖRNEK SORULARI YAYINDA!

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını //odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adresinden erişime açtı.

LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS'ye giren öğrenciler için 2019 Ekim ayından beri her ay hazırlanan örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, örnek soru kitapçıklarını artık 15 günde bir, birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde yayımlayacak.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2020 yılında 7 Haziran tarihinde yapılacak.