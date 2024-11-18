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LGS örnek soruları yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#MEB#LGS#LGS Örnek Soruları Yayımlandı
LGS örnek soruları yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 13:10

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilere destek sağlamak amacıyla örnek soru ve çözümlü videolar yayımladı.

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Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10’ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Sorular, derslerin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

MEB’den yapılan açıklamaya göre; sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte oluşturuldu. Sorular hazırlanırken ilgili sınıf düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

Sözel Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız. 

Sözel Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.

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Sayısal Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.

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#MEB#LGS#LGS Örnek Soruları Yayımlandı

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